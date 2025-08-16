После «прорыва»: ВСУ отбили у россиян еще два села под Добропольем

93-я бригада «Холодный Яр» зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян. Об этом говорится в сообщении бригады в соцсети X.

«В отражении сел была задействована рота разведки холодноярцев, беспилотные системы разных типов и артиллерия. Кроме того, в освобождении украинских территорий использовали ударные наземные роботизированные комплексы. Работы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически впритык. В результате штурмовыъ действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян», — говорится в сообщении.

Ранее аналитики DeepState в Telegram сообщили, что украинские военнослужащие смогли отбросить российских оккупантов возле Доброполья — вблизи Свободного, Рубежного, Золотого Колодца, Шахового, Сухецкого, Никаноровки и Веселого.

Тем временем Покровск Донецкой области был очищен от ДРГ. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«7 корпус ДШВ ВСУ показал, как выглядит сегодня Покровск. Силами 7-го корпуса ДШВ и смежных подразделений город зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов. В городе работают украинские военные, перемещаются местные жители. Однако, передвижение по самому городу существенно ограничено», — говорится в сообщении.

Тем временем, в Генеральном штабе опубликовали общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.25 (ориентировочно).

Как писали «ФАКТЫ», по мнению аналитиков Доброполье могут захватить по сценарию Авдеевки.

