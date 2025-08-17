Прорыв на фронте: россияне захватили Зеленый Гай и продвинулись под Лозовой — DeepState

Наступательная операция россии в Украине набирает силу. По данным Генштаба, на фронте за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Больше всего на Покровском направлении, где оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

По информации аналитиков проекта DeepState, россияне захватили Зеленый Гай и достигли тактического продвижения в районе Лозовой Харьковской области.

Кроме того, есть продвижение врага вблизи Попового Яра в Донецкой области.

Уже некоторое время на этих участках фронта российские войска активно применяют бронетехнику и авиацию, пытаясь оказать давление на украинскую оборону.

Ранее DeepState несколько раз сообщал о продвижении оккупантов возле админграницы Днепропетровщины, в частности, возле села Дачное.

Напомним, на днях 93-я бригада «Холодный Яр» зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.

