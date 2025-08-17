41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Прорыв на фронте: россияне захватили Зеленый Гай и продвинулись под Лозовой — DeepState

9:11 17 августа 2025
Есть продвижение россиян в харьковской и Донецкой областях, фото из открытых источников

Наступательная операция россии в Украине набирает силу. По данным Генштаба, на фронте за минувшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Больше всего на Покровском направлении, где оккупанты 38 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений.

По информации аналитиков проекта DeepState, россияне захватили Зеленый Гай и достигли тактического продвижения в районе Лозовой Харьковской области.

Кроме того, есть продвижение врага вблизи Попового Яра в Донецкой области.

РЕКЛАМА

Уже некоторое время на этих участках фронта российские войска активно применяют бронетехнику и авиацию, пытаясь оказать давление на украинскую оборону.

РЕКЛАМА

Ранее DeepState несколько раз сообщал о продвижении оккупантов возле админграницы Днепропетровщины, в частности, возле села Дачное.

Напомним, на днях 93-я бригада «Холодный Яр» зачистила и взяла под контроль села Грузское и Веселое недалеко от Доброполья, где недавно произошел прорыв россиян.

153

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Зеленский приехал в Брюссель перед визитом в США. Фото - скриншот

«Как в НАТО»: Зеленский требует действенных гарантий безопасности для Украины

Следующий материал
Новости партнеров