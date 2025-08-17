Протесты в Сербии набирают обороты: пылает офис партии Вучича, полиция задерживает десятки человек

В Сербии уже несколько дней продолжаются массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов, переросших в жестокие стычки на улицах с полицией, передает АР.



Активисты насильно требуют досрочных парламентских выборов. В силовиков бросают камни и железные прутья, полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

В Белграде активисты пытались поджечь помещение правящей партии с помощью фейерверков.

Группа молодых мужчин, закрыв лицо шарфами и скандируя лозунги против президента Александра Вучича, бросила файеры в офисы его Сербской прогрессивной партии в Валево. Они подожгли офисы партии, а затем столкнулись с полицией в центре города.

Полиция применила несколько залпов слезоточивого газа и атаковала демонстрантов, бросавших в них бутылки, камни и файеры.

Подобные столкновения также вспыхнули в субботу вечером в северном городе Нови-Сад и в Белграде, где полиция применила слезоточивый газ против протестующих, одновременно борясь с протестующими, которые подожгли мусорные контейнеры.

Serbian city once again turned in hotspots of anti-government protests under the running cry 'Serbia cannot calm down.'



Crowds assembled near headquarters of ruling Serbian Progressive Party.



Protesters liquidate representatives of Aleksandar Vučić's party.

По информации портала kossev, первая часть протестов 16 августа в нескольких городах Сербии прошла в относительно мирной атмосфере. Но вечером многочисленные инциденты были зафиксированы, прежде всего, в Валево, а также в Белграде и Нови-Саде. Полиция ответила штурмом и применением слезоточивого газа. В Валево задержано много людей.

Инциденты начались, когда группа молодых людей отделилась от колонны и начала разрушать помещение SNS, используя пиротехнику, из-за чего вспыхнул пожар. Вскоре прибыли пожарные и потушили огонь.

Anti-government protests active in Belgrade, Serbia, as warriors of upcoming festive works and pyrotechnics on relief police.

Напомним, протестующие требуют досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александра Вучича и правительства. Вучич, находящийся у власти уже 12 лет, 13 августа заявил, что президентские выборы объявят раньше установленного законом срока. Он также сказал, что не будет снова баллотироваться на пост президента.

