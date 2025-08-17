- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Протесты в Сербии набирают обороты: пылает офис партии Вучича, полиция задерживает десятки человек
В Сербии уже несколько дней продолжаются массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов, переросших в жестокие стычки на улицах с полицией, передает АР.
Активисты насильно требуют досрочных парламентских выборов. В силовиков бросают камни и железные прутья, полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.
В Белграде активисты пытались поджечь помещение правящей партии с помощью фейерверков.
Группа молодых мужчин, закрыв лицо шарфами и скандируя лозунги против президента Александра Вучича, бросила файеры в офисы его Сербской прогрессивной партии в Валево. Они подожгли офисы партии, а затем столкнулись с полицией в центре города.
Полиция применила несколько залпов слезоточивого газа и атаковала демонстрантов, бросавших в них бутылки, камни и файеры.
Подобные столкновения также вспыхнули в субботу вечером в северном городе Нови-Сад и в Белграде, где полиция применила слезоточивый газ против протестующих, одновременно борясь с протестующими, которые подожгли мусорные контейнеры.
Serbian city once again turned in hotspots of anti-government протесты под бегущим cry 'Serbia cannot calm down.'— Культура War Report (@CultureWar2020) August 16, 2025
Crowds assembled near headquarters of ruling Serbian Progressive Party.
Протестеры ликвидируют представительства Александра Vučić's party. pic.twitter.com/qUEOHft8N3
По информации портала kossev, первая часть протестов 16 августа в нескольких городах Сербии прошла в относительно мирной атмосфере. Но вечером многочисленные инциденты были зафиксированы, прежде всего, в Валево, а также в Белграде и Нови-Саде. Полиция ответила штурмом и применением слезоточивого газа. В Валево задержано много людей.
Инциденты начались, когда группа молодых людей отделилась от колонны и начала разрушать помещение SNS, используя пиротехнику, из-за чего вспыхнул пожар. Вскоре прибыли пожарные и потушили огонь.
️ Anti-government протесты действуют в Бельгии, Сербии, как ратники предстоящих праздничных работ и pyrotechnics на рельеф police. pic.twitter.com/R4EWuAQJJD— Ty Ty (@OncomingAllure) August 17, 2025
Напомним, протестующие требуют досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александра Вучича и правительства. Вучич, находящийся у власти уже 12 лет, 13 августа заявил, что президентские выборы объявят раньше установленного законом срока. Он также сказал, что не будет снова баллотироваться на пост президента.136
