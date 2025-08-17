41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
Протесты в Сербии набирают обороты: пылает офис партии Вучича, полиция задерживает десятки человек

10:30 17 августа 2025
Протесты в Сербии становятся более жестокими, фото скриншот видео

В Сербии уже несколько дней продолжаются массовые протесты с требованием досрочных парламентских выборов, переросших в жестокие стычки на улицах с полицией, передает АР.

Активисты насильно требуют досрочных парламентских выборов. В силовиков бросают камни и железные прутья, полиция в ответ применила слезоточивый газ и дубинки.

В Белграде активисты пытались поджечь помещение правящей партии с помощью фейерверков.

Группа молодых мужчин, закрыв лицо шарфами и скандируя лозунги против президента Александра Вучича, бросила файеры в офисы его Сербской прогрессивной партии в Валево. Они подожгли офисы партии, а затем столкнулись с полицией в центре города.

Полиция применила несколько залпов слезоточивого газа и атаковала демонстрантов, бросавших в них бутылки, камни и файеры.

Подобные столкновения также вспыхнули в субботу вечером в северном городе Нови-Сад и в Белграде, где полиция применила слезоточивый газ против протестующих, одновременно борясь с протестующими, которые подожгли мусорные контейнеры.

По информации портала kossev, первая часть протестов 16 августа в нескольких городах Сербии прошла в относительно мирной атмосфере. Но вечером многочисленные инциденты были зафиксированы, прежде всего, в Валево, а также в Белграде и Нови-Саде. Полиция ответила штурмом и применением слезоточивого газа. В Валево задержано много людей.

Инциденты начались, когда группа молодых людей отделилась от колонны и начала разрушать помещение SNS, используя пиротехнику, из-за чего вспыхнул пожар. Вскоре прибыли пожарные и потушили огонь.

 

Напомним, протестующие требуют досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александра Вучича и правительства. Вучич, находящийся у власти уже 12 лет, 13 августа заявил, что президентские выборы объявят раньше установленного законом срока. Он также сказал, что не будет снова баллотироваться на пост президента.

