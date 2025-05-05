Почувствовал сильную боль в груди: президент Сербии может отказаться от участия в параде путина

Кардиолог и руководитель Управления военного здравоохранения, профессор Драган Динчич заявил, что состояние здоровья президента Сербии Александара Вучича стабильное и удовлетворительное. Он сказал, что ожидается, что президент покинет Военно-медицинскую академию скоро, но нереально ожидать, что он сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в течение следующих нескольких дней, пишет rts.rs.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Вучич на днях был госпитализирован в Военно-медицинскую академию в Белграде после того, как во время визита в США ему внезапно стало плохо.

Профессор доктор Драган Динчич заявил, что за предыдущие десять лет президент трижды испытывал подобные проблемы и что они в основном были связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением.

«Я не могу обсуждать подробности, но во время пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго, всего несколько секунд, по его словам. Что не полностью согласовывается со словами присутствовавших в комнате, утверждающих, что боль длилась несколько дольше», — сказал Динчич.

Президент, добавил кардиолог, прошел дополнительную терапию, которая была достаточно интенсивной, и через 45 минут, когда прибыла команда врачей из Америки, измеренные значения артериального давления составляли 165 на 98 миллиметров ртутного столба, что четко свидетельствует о том, что артериальное давление до терапии было значительно выше, чем на момент измерения.

РЕКЛАМА

«Врачи, конечно, из Америки, совершенно правильно провели все необходимые обследования, и президент, вопреки их предложению, принял решение вернуться в страну», — добавляет врач.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что путин не хочет прятать Си от украинских беспилотников в мавзолее Ленина во время парада 9 мая.

202

Читайте нас в Facebook