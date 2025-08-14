- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Беспорядки в Сербии: десятки раненых, Вучич заявил о досрочных президентских выборах (видео)
В Сербии снова вспыхнули массовые антиправительственные протесты. Тысячи людей собрались в среду в разных частях страны, в том числе и в Белграде.
Протестующие требуют проведения досрочных парламентских выборов, а также отставки президента Александра Вучича и правительства.
Между сторонниками Вучича и оппозиционными демонстрантами произошли столкновения. Стороны, собравшись у местных офисов президентской партии, обстреливали друг друга фейерверками, забрасывали петардами, камнями и разными предметами, завязывали драки. Полиция пыталась их развести и разделить.
Как сообщает Associated Press, в столице полиция применила слезоточивый газ для разгона групп антиправительственных демонстрантов.
По данным властей, ранены десятки человек как сторонников, так и противников власти, а также полицейские.
Так, в городе Нови-Сад травмы получили 64 сторонника президента Вучича. А в городке Врбас на севере страны в столкновениях были ранены 16 полицейских и 50 демонстрантов.
Президент Сербии Александар Вучич 13 августа заявил, что президентские выборы объявят раньше установленного законом срока. Он также сказал, что не может снова баллотироваться на пост президента, так как не готов менять Конституцию Сербии для этого.
Протесты в Сербии начались в декабре прошлого года, после того как в ноябре 2023 года в результате обвала крыши на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 16 человек. Демонстранты полагают, что трагедия стала следствием коррупции в строительстве с участием китайских компаний.
28 июня в центре столицы Сербии Белграда проходил масштабный митинг. Активисты требовали проведения досрочных президентских выборов, но президент страны Александр Вучич отбросил эту идею.
Напомним, президент Александр Вучич находится у власти в Сербии уже более 12 лет и в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.312
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа