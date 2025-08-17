Как легко очистить сковородку от нагара и жира: эти простые домашние методы вас удивят

У каждой хозяйки всегда под рукой есть средство, с помощью которого она отмывает от грязи кастрюли и сковородки.

Несмотря на множество «химии» для чистки посуды, многие предпочитают натуральные средства, которые не только безопасные для здоровья, но и более дешевые.

Чтобы удалить из сковороды жир и нагар, нужно сначала определить материал, из которого она изготовлена, советует ТСН.

Но любую сковородку перед удалением нагара, рекомендуется замочить, чтобы облегчить дальнейшие действия. Для этого нужно налить горячую воду, добавить чуть-чуть мягкого моющего средства и оставить на 20−30 минут. Также можно добавить немного уксуса. Он поможет размягчить даже самые стойкие загрязнения.

Для очищения сковородок с антипригарным покрытием рекомендуется использовать мягкие методы.

Следует смешать соду с небольшим количеством воды до образования пасты, нанести ее на загрязненные места и оставить на 15 минут. Затем поверхность помыть мягкой губкой.

Лимонный сок можно нанести на поверхность сковороды, оставить на 10−15 минут, затем смыть теплой водой.

Для антипригарных сковородок можно использовать метод паровой обработки. Налить немного воды в сковороду, довести до кипения и оставить на несколько минут. Пар поможет ослабить жир и нагар, что облегчит чистку.

Для очистки эмалированных сковородок также лучше использовать деликатные методы.

Смешать 2 столовых ложки пищевой соды с 1 литром теплой воды. Замочить сковородку на 20−30 минут, после чего тщательно помыть губкой.

Поможет сок двух лимонов — нанести его на загрязненную поверхность, оставить на 15−20 минут, затем помыть губкой. Лимонный сок хорошо удаляет жир и оставляет приятный аромат.

Сковородки из нержавеющей стали популярны благодаря своей прочности и стойкости к коррозии. Но на них может образовываться слой жира и нагара. Для очищения таких сковородок подойдут соль и уксус.

На дно сковородки насыпают слой поваренной соли, а затем заливают ее 9%-ным уксусом. Смесь доводят до кипения и оставляют кипеть на слабом огне в течение 10−15 минут. После охлаждения сковороду очищают мягкой губкой и промывают теплой водой.

Лимонную кислоту нужно смешать с небольшим количеством воды, чтобы образовалась паста. Получившуюся смесь наносят на загрязненные участки и оставляют на 15−20 минут. Затем поверхность очищают губкой и тщательно промывают водой.

Алюминиевые сковородки можно чистить зубным порошком, содой с уксусом.

А чугунную сковороду лучше всего прокипятить в растворе соды и мыла. Для этого нужно натереть на терке кусок хозяйского мыла, растворить его в трех литрах воды и добавить 3−5 столовых ложек кальцинированной соды. Сковороду положить в этот раствор и кипятить на слабом огне в течение 30−60 минут. После охлаждения нагар можно легко удалить щеткой или губкой.

