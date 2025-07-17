В Польше закрывают приюты для украинских беженцев

В Польше, где в последнее время ужесточились требования к украинским беженцам, постепенно прекратят деятельность приютов для военных мигрантов из Украины.

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Об этом сообщает Польское радио.

Речь идет о том, что с 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) беженцев из Украины будут принимать только представителей защищенных групп — пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.

Каждый из них имеет право бесплатно проживать в специальных центрах в течение первых трех месяцев после прибытия в Польшу.

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По информации издания, более половины жителей центров коллективного размещения в Польше уже проживают там дольше безвозмездного периода и доплачивают за проживание и питание.

Для 6 тысяч беженцев, не входящих в защищенные группы, планируют ввести программу «Вместе к независимости» за средства ЕС. Она будет предусматривать субсидии на аренду квартир для украинцев и покрытие расходов для курсов польского языка.

Напомним, Германия сокращает финансовую поддержку новоприбывшим беженцам из Украины. Как сообщали «ФАКТЫ», ЕС продлил временную защиту для украинских беженцев до марта 2027 года. Вместе с тем, идет работа над планом возвращения украинцев на родину.

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