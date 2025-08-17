41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
Погода

Аномальный понедельник: жара на юге, осенняя свежесть в центре и на севере

16:45 17 августа 2025
Голосеевский парк, фото соцсети

Жара еще не отпускает Украину. Понедельник будет самым жарким в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, юге Одесской и в Крыму.

В этих регионах ожидается температура воздуха +30…+35 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории страны днем будет +30…+24 градуса.

Кратковременные дожди ночью возможны на Закарпатье, Прикарпатье, центральной части и на Харьковщине.

В Киеве понедельник будет без осадков. Температура воздуха днем около +20…+22 градусов, ночью +12…+15 градусов.

Напомним, до конца августа в Украине еще ожидают сильные магнитные бури.

