Погода
16:45 — 17 августа 2025
Аномальный понедельник: жара на юге, осенняя свежесть в центре и на севере
Жара еще не отпускает Украину. Понедельник будет самым жарким в Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, юге Одесской и в Крыму.
В этих регионах ожидается температура воздуха +30…+35 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории страны днем будет +30…+24 градуса.
Кратковременные дожди ночью возможны на Закарпатье, Прикарпатье, центральной части и на Харьковщине.
В Киеве понедельник будет без осадков. Температура воздуха днем около +20…+22 градусов, ночью +12…+15 градусов.
Напомним, до конца августа в Украине еще ожидают сильные магнитные бури.84
