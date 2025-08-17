- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Международные границы не могут быть изменены силой: европейские лидеры после саммита на Аляске выступили с заявлением
Европейские лидеры опубликовали заявление после встречи Трампа с путиным на Аляске. Они подчеркнули, что «приветствуют усилия» президента США по прекращению войны в Украине, но следующим шагом «должны быть» переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает издание Europa Commission.
В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнули, что они «приветствуют усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны россии и достижение справедливого и длительного мира».
Цитируя слова Трампа о том, что «нет соглашения, пока не будет соглашения», европейские лидеры подчеркнули, что «следующим шагом должны быть дальнейшие переговоры, в том числе с президентом Владимиром Зеленским». Они также заявили, что Европа готова сотрудничать в организации трехстороннего саммита США-россия-Украина.
«Решение относительно ее территории будет за Украиной. Международные границы не могут быть изменены силой», — отмечается в заявлении.
Европейские лидеры считают, что «никакие ограничения не должны быть введены на Вооруженные Силы Украины или на ее сотрудничество с третьими странами». Они заявили, что «россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО».
Европейские лидеры объявили о дальнейшем давлении на россию путем ужесточения санкций.
«Мы выражаем нашу готовность продолжать оказывать давление на россию, пока не прекратится кровопролитие в Украине. Мы будем продолжать усиливать санкции и использовать другие экономические меры для давления на военную экономику россии, пока не будет достигнут справедливый и длительный мир. Украина может рассчитывать на нашу непреклонную солидарность в стремлении достичь мира, защищающего жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы», — говорится в заявлении.
Тем временем стали известны условия прекращения россией вины в Украине, которые путин озвучил Трампу.
По мнению аналитиков, встреча на Аляске не просто подвела мир к опасному пределу, она ее пересекла.
