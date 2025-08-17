- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Не предложение, а диктат: путин озвучил условия прекращения войны
Российский диктатор владимир путин продолжает рассматривать возможность окончания войны в Украине на своих условиях. В частности, в обмен на прекращение огня он требует полной оккупации Донбасса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Россия также откажется от части оккупированной Украины и даст письменное обещание больше не нападать на Украину или какую-либо европейскую страну.
«Россия откажется от небольших территорий оккупированной Украины, а Киев уступит участки своих восточных территорий, которые москва не смогла захватить, в соответствии с мирными предложениями, обсуждавшимися владимиром путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске», — сообщили источники, осведомленные о позиции кремля.
По словам источников, рф будет готова вернуть небольшие участки оккупированной части Сумской и Харьковской областей. По информации ресурса, рф контролирует территории Сумской и Харьковской областей общей площадью около 440 кв. км. Украина контролирует около 6600 кв. км Донецкой и Луганской областей, на которые претендует путин.
Путин также ожидает отмены хотя бы части санкций против россии и признания Крыма.
По словам источников, кремль против вступления Украины в НАТО. При этом путин якобы готов предоставить Украине определенные гарантии безопасности (что это означает неясно).
Россия хочет предоставления русскому языку официального статуса. Кроме того, идет речь о свободной деятельности Русской православной церкви на территории Украины.
Эта информация появилась на следующий день после встречи Трампа и путина на Аляске.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс, потому что для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления.
В понедельник, 18 августа, президент Владимир Зеленский должен отправиться в Вашингтон, чтобы обсудить с президентом Трампом возможное окончание войны.
Как сообщали «ФАКТЫ», после встречи на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.287
