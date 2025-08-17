Вывод ВСУ из Донбасса — это путь к новому удару по Харькову: ISW предупреждает о рисках отступления

Если Украина пойдет на требования путина по выходу ВСУ из Донбасса в обмен на прекращение огня, которые он якобы озвучил президенту Трампа на Аляске, это может обернуться катастрофой для Украины.

ВІДЕО ДНЯ

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса стал бы серьезной стратегической военно-политической уступкой.

Такой выход даст россиянам совершать дальние удары по всей линии фронта. А также создать серьезные риски как для украинских войск, которые отводятся, так и для украинских солдат в тыловых районах Харьковской области.

Как известно, административная граница Донецкой области расположена далеко от главной линии обороны Украины в Донецкой области, известной как «пояс крепостей».

РЕКЛАМА

Даже если путин введет режим прекращения огня, достаточный для отвода украинских войск из Донецкой области, восстановление российских наземных атак и обстрелов представляет угрозу украинским войскам вдоль линии фронта и в тыловых районах.

«Выведение украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских магистралей и оборонных сооружений, которые будут атакованы российской авиацией, БПЛА и артиллерией по истечении срока прекращения огня» , — говорится в отчете.

Эти удары ослабят способность Украины противостоять попыткам рф продвинуться в Харьковскую область вдоль правого фланга или из Донецкой области.

РЕКЛАМА

Действующая в Донецкой области оккупационная армия также будет иметь возможность разгромить отходящие украинские войска и ослабить их способность создавать новые оборонные позиции в Харьковской области.

Российские удары также лишат украинских войск возможности удерживать свои позиции на восточном берегу реки Оскол и создадут условия для дальнейшего продвижения российских войск в Харьковскую область из Донецкой и Луганской областей.

«Частичное прекращение огня, которое не распространяется на военные действия россии в Харьковской и Луганской областях, будет недостаточным для обеспечения безопасного вывода украинских сил из остальной Донецкой области» , — отмечают американские эксперты.

Напомним, украинские разведчики во временно оккупированном Мелитополе уничтожили склад боеприпасов и оккупантов, перебрасываемых на Запорожское направление.

РЕКЛАМА

51

Читайте нас в Facebook