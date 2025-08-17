- 17:06 Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения
- 16:45 Аномальный понедельник: жара на юге, осенняя свежесть в центре и на севере
- 16:24 Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ
- 16:22 Мать Меган Маркл откровенно рассказала о самых тяжелых моментах, которые она пережила с дочкой
- 16:12 Где трусы? Танцовщица в клипе Бадоева к песне Макса Барских взбудоражила сеть
- 15:23 Хотят вызвать страх и хаос: Норвегия обвиняет россию в нападении на дамбу
- 15:05 Невероятно хрустящие чебуреки: сочные и вкусные — пошаговый рецепт
- 14:58 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 14:22 Международные границы не могут быть изменены силой: европейские лидеры после саммита на Аляске выступили с заявлением
- 14:05 Без денег не впустят: Польша ввела новые правила въезда для украинцев
- 13:36 Выход на пенсию после реформы: сколько стажа потребуется человеку для заслуженного отдыха
- 13:21 Тарифы на коммунальные услуги с 1 сентября: сколько придется заплатить за газ и электроэнергию
Ад в Мелитополе: ГУР уничтожил склад боеприпасов и десятки оккупантов
Во временно оккупированном Мелитополе, где недавно подожгли военную базу россиян, уничтожен склад боеприпасов и оккупантов, перебрасываемых на Запорожское направление.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.
«Грохот прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе «, — говорится в сообщении.
Разведчики сообщают, что уничтожены по меньшей мере шесть российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипаж БПЛА из батальона «ахмад-восток».
«Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются» , — отметили в ГУР.
В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.
По данным ГУР, на место происшествия прибыли четыре автомобиля скорой.
Как сообщает Андрющенко Time, целую неделю в сторону Запорожья с разной интенсивностью едет российская техника.
«Вчера и сегодня — особенно активно. Сразу можем увидеть все мирные инициативы путина», — говорится в сообщении.
Он также отмечает, что в госпитали также везут многих раненых российских военных.
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Донецкой области ВСУ зачистили от россиян 6 населенных пунктов. Нашими защитниками ликвидировано 910 оккупантов, взято в плен 37, а санитарные потери противника составили 335 человек. Также уничтожены и повреждены 8 танков российских окупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.245
Читайте нас в Facebook
Кроликам важно быть активными, а Драконам — сдержанными: восточный гороскоп на неделю с 18 по 24 августа