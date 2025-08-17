41.04 / 41.60 47.97 / 48.65
Украина

Ад в Мелитополе: ГУР уничтожил склад боеприпасов и десятки оккупантов

13:06 17 августа 2025
ГУР уничтожен состав БК и оккупантов, перебрасываемых на Запорожское направление, фото ГУР

Во временно оккупированном Мелитополе, где недавно подожгли военную базу россиян, уничтожен склад боеприпасов и оккупантов, перебрасываемых на Запорожское направление.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

«Грохот прозвучал в момент заезда вражеского грузовика с личным составом в пункт дислокации оккупантов на территории промзоны в районе проезда Корвацкого в Мелитополе «, — говорится в сообщении.

Разведчики сообщают, что уничтожены по меньшей мере шесть российских захватчиков из числа морской пехоты, а также экипаж БПЛА из батальона «ахмад-восток».

«Точное количество безвозвратных и санитарных потерь российских оккупантов устанавливаются» , — отметили в ГУР.

В результате взрыва также загорелся склад с боеприпасами, были слышны звуки вторичной детонации.

По данным ГУР, на место происшествия прибыли четыре автомобиля скорой.

Как сообщает Андрющенко Time, целую неделю в сторону Запорожья с разной интенсивностью едет российская техника.

«Вчера и сегодня — особенно активно. Сразу можем увидеть все мирные инициативы путина», — говорится в сообщении.

Он также отмечает, что в госпитали также везут многих раненых российских военных.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Донецкой области ВСУ зачистили от россиян 6 населенных пунктов. Нашими защитниками ликвидировано 910 оккупантов, взято в плен 37, а санитарные потери противника составили 335 человек. Также уничтожены и повреждены 8 танков российских окупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одна РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА разных типов.

245

