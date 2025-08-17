- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 17.08 19:49 Жизнь в оккупации: в Донецке дерутся за воду и доносят на соседей
- 17.08 19:26 Зимний хит: секреты идеальных кабачков, которые «разлетаются» первыми
- 17.08 19:01 Водолеям — «Маг» и начало новых проектов, Скорпионам — «Башня» и освобождение от старого: Таро-прогноз с 18−24 августа
- 17.08 18:44 Рецепт из бабушкиной тетради: нежный сметанник, который тает во рту
- 17.08 18:24 «Восхищаюсь ею. Хребет и достоинство»: Мария Бурмака назвала женщину, которая вызывает у нее чувство гордости
- 17.08 18:11 Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все
Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства рассказала о новациях для войска, а также о выплатах родным военных, погибших в российском плену.
«Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременной помощью для раненых или потерявших трудоспособность после службы», — отметила она.
По словам главы правительства, Кабмин принял ряд решений во исполнение поручения Ставки.
Так, воинские части смогут напрямую и без лишней бюрократии покупать пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы — их стоимость будут определяться по экспертной оценке или рыночным данным. Она подчеркнула, что это будет способствовать оперативному обновлению техники на фронте.
«Имущество, потерянное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн грн — процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену», — отметила Свириденко и добавила, что Минобороны инициировало законодательные изменения по отложению публикации деклараций военных на год после отмены военного положения. Это делается для того, чтобы враг не мог использовать эти данные.
Напомним, что ранее правительство разрешило родственникам пленных и пропавших без вести защитников Украины пользоваться их льготами.
Фото Pixabay153
