Кабмин принял судьбоносное решение для семей погибших, но выплаты получат не все

Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам внеочередного заседания правительства рассказала о новациях для войска, а также о выплатах родным военных, погибших в российском плену.

ВІДЕО ДНЯ

«Семьи защитников, погибших в плену, получат 15 млн грн помощи. Также продлен до года срок обращения за единовременной помощью для раненых или потерявших трудоспособность после службы», — отметила она.

По словам главы правительства, Кабмин принял ряд решений во исполнение поручения Ставки.

Так, воинские части смогут напрямую и без лишней бюрократии покупать пикапы, квадроциклы, баги и мотоциклы — их стоимость будут определяться по экспертной оценке или рыночным данным. Она подчеркнула, что это будет способствовать оперативному обновлению техники на фронте.

РЕКЛАМА

«Имущество, потерянное или изношенное в боях, будут списывать в упрощенном порядке. Если оно до 1,7 млн грн — процесс будет быстрее, чтобы подразделения могли без задержек получать замену», — отметила Свириденко и добавила, что Минобороны инициировало законодательные изменения по отложению публикации деклараций военных на год после отмены военного положения. Это делается для того, чтобы враг не мог использовать эти данные.

Напомним, что ранее правительство разрешило родственникам пленных и пропавших без вести защитников Украины пользоваться их льготами.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

153

Читайте нас в Facebook