«Восхищаюсь ею. Хребет и достоинство»: Мария Бурмака назвала женщину, которая вызывает у нее чувство гордости

18:24 17 августа 2025
Мария Бурмака

Известная украинская певица Мария Бурмака, доведшая до слез известного актера Богдана Бенюка, поделилась своими мыслями по поводу саммита с участием Дональда Трампа и главы кремля на Аляске. По словам артистки, ее взволновал поступок первой леди Мелании Трамп. Об этом она написала в соцсети.

«Мелания Трамп. Она не стелила дорожку и не жала руку убийце. Могла себе это позволить. Но она написала письмо диктатору о похищенных украинских детях. Прямо по статье Международного уголовного суда», — отметила певица.

Бурмака убеждена — это был смелый шаг. И он стал частью встречи.

«Она сказала правду там, где другие промолчали или сделали вид, что не услышали. Письмо от первой леди, о котором знают все, тяжело игнорировать. И сложно не услышать. Восхищаюсь этой женщиной. Это называется хребет и достоинство», — добавила артистка.

Напомним, супруга президента США Мелания Трамп написала правителю россии путину личное письмо с призывом относительно вывезенных российскими оккупантами украинских детей. Дональд Трамп передал его президенту россии лично в руки.

Между тем, стало известно, какие условия прекращения войны путин озвучил Трампу на встрече на Аляске.

