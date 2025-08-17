путин получил от Трампа именно то, что хотел — СМИ

Во время визита в США и встречи с Трампом российский лидер демонстрировал миру, что вернулся туда, где ему место. В своей речи путин «угостил» журналистов совместным советским и американским опытом во Второй мировой войне, затем вспомнил о военном захоронении на Аляске и могилах советских летчиков, пишет The Telegraph.

Это была «давно ожидаемая встреча», — восторженно сказал путин, полностью оправдывая свою позицию. Казалось, он готов обсудить возможности для двусторонней торговли, освоения космоса и Арктики, много чего, если бы только «мы могли преодолеть надоедливый вопрос Украины».

«Важно, чтобы наши страны перевернули страницу», — сказал путин.

Конечно, он перевернул, он отчаянно хочет, чтобы страница под названием «война» была перевернута. Он сказал, что в Украине не было бы проблем, будь Трамп у власти в 2022 году. Все это было так же очевидно, как и удручающее.

В своем очень коротком ответе Дональд Трамп в какой-то момент назвал путина «боссом», что вызвало волну в аудитории. Не такое хотели услышать те, кто считает, что путин должен быть привлечен к ответственности за его войну.

Однако в какой-то момент путин сказал: «В общем, и я соглашаюсь с президентом Трампом, как он сказал сегодня, что, естественно, безопасность Украины тоже следует обеспечить».

Оговорка путина? Обычно он пытается всеми силами возражать, что Украина имеет право на свободу, что она является независимым суверенным государством. Это был редкий момент, но он мало что значил, констатируют журналисты.

В заключение, путин, разговаривая на английском, пригласил своего «соседа» Дональда на еще одну встречу в москве. И на этом все закончилось. Никакого соглашения, ни прекращения огня, ни привлечения к ответственности.

Белый дом устроил полноценное шоу — на земле красная дорожка для первых за десять лет шагов путина на земле США, а затем в воздухе пролет бомбардировщика B-2, которого по обе стороны окружала пара истребителей F-22 Raptor.

Эти кадры, появившиеся лишь спустя несколько часов после того, как российские войска в Украине разбомбили рынок в Сумах, будет трудно воспринять многим людям во всем мире.

Если они вообще знали о взрывах — ни российская, ни американская делегации не позволили этой новости затмить момент.

Вид американских солдат, стоящих на коленях перед самолетом путина, чтобы закрепить красную дорожку на взлетной полосе — это образ, который многих ужаснет, отмечает издание.

Критики Трампа, путина или обоих сочтут это трусливым поступком слабого президента, который ухаживает за человеком, которого считают военным преступником. Остальные могут сказать, что это необходимая подводная часть международной дипломатии.

Когда цирк подходил к концу, путину удалось пожать руку президенту США. Он будет чувствовать, что показал миру, что россия вернулась туда, где ей место — за главный стол мировой политики. Он будет радоваться, что его действия не привели ни к каким последствиям.

Если после этого европейские лидеры не примут меры для поддержки Украины, им придется отвечать перед историей, заключают авторы статьи.

По мнению аналитиков, встреча на Аляске не просто подвела мир к опасной черте, она ее пересекла.

Между тем стало известно, почему спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог не полетел на Аляску.

