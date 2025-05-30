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Мария Бурмака довела до слез известного актера: что произошло
Популярная певица Мария Бурмака, которая записала неожиданный дуэт, поразила трогательной композицией. Известно, что в 2024 году после длительного лечения погиб родной брат Марии Святослав, который воевал с начала полномасштабного вторжения. Певица презентовала песню «Братику», изложив в ней свою личную историю.
Бурмака подчеркнула, что это не просто песня, а исповедь, прощание и благодарность родному человеку.
«Я написала эту песню, потому что не смогла молчать, — презентовала работу Мария. — Она — не о войне, а о человеке. О моем брате. Обо всех, кого мы потеряли, но не забудем».
Вместе с песней вышел и клип, снятый режиссером Иоанном Зенковым. В кадре на темном фоне только двое — Мария и известный актер Богдан Бенюк. Он сидит молча, только глаза, наполняющиеся слезами, говорят о его боли.
«Богдан Бенюк — человек, который знает меня с 18 лет, — рассказала Мария. — Он знает мою жизнь, крестный моей дочери, был знаком с моим братом. Мы часто нуждаемся именно в такой поддержке. Выслушать, просто быть рядом, понять. Это не актерская игра. Богдан мою историю пропустил через свое сердце».
«Спасибо вам за песню, за искренность, за грусть, — написали в сети. — Спасибо Богдану Бенюку за очень точный и проникновенный образ. Спасибо всем нашим защитникам. Слушаю и плачу».
«Сегодня 2,5 года, как мой брат пропал без вести, — поделились под видео личной историей. — Спасибо, Маричка, за ваше творчество. Голос, который обладает способностью исцелять израненные сердца!»
«До слез, — поделились впечатлением. — Очень трогательно… и очень грустно».
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