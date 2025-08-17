41.04 / 41.60 47.97 / 48.65
Карма не заставила себя ждать: генерал рф потерял руку и ногу после удара ВСУ

16:24 17 августа 2025
Генерал Эседулла Абачев тяжело ранен на Курщине. Фото из открытых источников

На Курском направлении, где недавно был ликвидирован заместитель главнокомандующего Военно-морского флота вс рф генерал-майор Михаил Гудков, в ночь на 17 августа серьезные ранения получил еще один российский высокопоставленный офицер.

Как сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины, заместитель командующего группировкой войск «Север» вс рф гнерал-лейтенант Эседулла Абачев попал под удар ВСУ, находясь в колонне противника на трассе Рыльск — Хомутовка Курской области россии.

«Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральную клиническую больницу имени Вишневского в москве. В результате ранений Абачеву ампутировали руку и ногу», — говорится в сообщении.

О российском генерале известно, что 24 февраля 2022 года, когда россия вторглась в Украину, Абачев был назначен командующим 2-м армейским корпусом Народной милиции так называемой «ЛНР». Летом того же года он стал героем россии за, как утверждали захватчики, полную оккупацию украинской Луганщины.

Во время широкомасштабного вторжения российская армия потеряла более десятка генералов. В частности, были ликвидированы генерал-майор Канамат Боташев (ПИК «Вагнер»), командующий 1-м армейским корпусом самопровозглашенной «ДНР» генерал-майор Роман Кутузов, замкомандующий 41-й общевойсковой армией ЦВО генерал-майор Андрей Суховецкий и заместитель командующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов.

Фото из открытых источников

