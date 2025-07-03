«Жирная цель»: под Курском ВСУ ликвидировали заместителя главкома ВМФ россии

В россии ликвидировали еще одного ТОП-военного. В Курской области рф погиб заместитель главнокомандующего Военно-морского флота россии, генерал-майор Михаил Гудков.

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Об этом идет речь на российском Telegram-канале со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Новость также подтвердили в ТАСС.



По данным оккупантов, это произошло вследствие удара по командному пункту в Коренево. Вместе с Гудковым было убито еще более 10 оккупантов, большинство из которых — старшие офицеры.

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Михаил Гудков — экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. С марта 2025 года — заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом рф в звании генерал-майора. Имеет звание героя россии и государственные награды.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины и Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали.

Напомним, ранее в Подмосковье взорвали заместителя начальника главного оперативного управления генерального штаба вооруженных сил россии.

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