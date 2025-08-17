41.04 / 41.59 47.97 / 48.64
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается

21:33 17 августа 2025
Том Брэди и Жизель Бюндхен

Развод звезды футбола Тома Брэди и супермодели Жизель Бюндхен не успокоил страсти, отношения между ними стали еще сложнее. По данным источников, Бюндхен «взбешена» на Бреди из-за его недавних комментариев относительно воспитания детей, которые она воспринимает как завуалированную атаку на свой стиль воспитания.

Во время недавнего интервью Брэди размышлял о важности упорного труда и преданности, заявив, что его профессия дала ему ценные уроки, которые он использует в общении с детьми, сообщает The News.

Брэди сказал: «Я думаю, что быть отличным отцом есть то, что нужно делать все возможное, чтобы заботиться о своей семье. Я решил сделать это, играя в футбол».

Супермодель якобы считает эти комментарии лишними и провокационными, а друзья советуют Тому Брэди пересмотреть свои публичные замечания по поводу их прошлых разногласий.

РЕКЛАМА

Инсайдер сообщил, что «Жизель взбешена и чувствует, что Том ведет себя враждебно». Напряжение между бывшими супругами ощутимо: Бюндхен сосредотачивается на сохранении своей конфиденциальности, а комментарии Брэди разжигают конфликт.

Несмотря на разногласия, оба родителя ставят во главу угла счастье своих детей и разделяют обязанности по их воспитанию.

После расставания и Брейди, и Бюндхен двигаются дальше. Бюндхен была в отношениях с Хоакимом Валенте, от которого у нее есть сын, в то время как Брейди, как сообщается, встречался с моделью Ириной Шейк.

РЕКЛАМА

138

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Август, фото из открытых источников

Раков ждет финансовый успех, а Девам полезно сходить в баню: гороскоп на 17−18 августа

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Разные виды чаев способствуют похудению. Фото Pixabay

Сжигают жир даже во время сна: самые эффективные чаи для похудения

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Следующий материал
Новости партнеров