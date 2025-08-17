- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
Развод звезды футбола Тома Брэди и супермодели Жизель Бюндхен не успокоил страсти, отношения между ними стали еще сложнее. По данным источников, Бюндхен «взбешена» на Бреди из-за его недавних комментариев относительно воспитания детей, которые она воспринимает как завуалированную атаку на свой стиль воспитания.
Во время недавнего интервью Брэди размышлял о важности упорного труда и преданности, заявив, что его профессия дала ему ценные уроки, которые он использует в общении с детьми, сообщает The News.
Брэди сказал: «Я думаю, что быть отличным отцом есть то, что нужно делать все возможное, чтобы заботиться о своей семье. Я решил сделать это, играя в футбол».
Супермодель якобы считает эти комментарии лишними и провокационными, а друзья советуют Тому Брэди пересмотреть свои публичные замечания по поводу их прошлых разногласий.
Инсайдер сообщил, что «Жизель взбешена и чувствует, что Том ведет себя враждебно». Напряжение между бывшими супругами ощутимо: Бюндхен сосредотачивается на сохранении своей конфиденциальности, а комментарии Брэди разжигают конфликт.
Несмотря на разногласия, оба родителя ставят во главу угла счастье своих детей и разделяют обязанности по их воспитанию.
После расставания и Брейди, и Бюндхен двигаются дальше. Бюндхен была в отношениях с Хоакимом Валенте, от которого у нее есть сын, в то время как Брейди, как сообщается, встречался с моделью Ириной Шейк.138
