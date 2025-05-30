Я чувствую, что заслужила это: Жизель Бюндхен об изменениях в жизни после рождения третьего ребенка

44-летняя бразильская модель Жизель Бюндхен поделилась новостями о своей жизни в новом интервью о недавнем рождении сына от инструктора по джиу-джитсу Жоакима Валенте после развода с футболистом Томом Брэди. Мать троих детей снялась для обложки французского Vogue, раскрыв тайну своего материнства. Супермодель начала с того, что сказала, что она «очень благодарна» за возможность проводить время со своим новорожденным ребенком, имя которого еще не названо, пишет geo.tv.

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«Прическа и макияж создают ощущение, будто я в отпуске. Ведь с ребенком ночи так коротки, что я почти не расчесывала волосы в последние месяцы. Теперь, когда мой малыш спит всю ночь, я снова контролирую свой ритм», — сказала модель.

Жизель также намекнула на некоторые испытания, которые она пережила, воспитывая младенца.

«Как известно любой молодой матери, удивительно, как много сна или его недостаток может изменить все, — сказала модель, у которой есть сын Бенджамин, 15 лет, и дочь Вивиан, 12 лет. — Но опять же, я чувствую настоящую благодарность: возможность быть дома с детьми и наслаждаться каждым мгновением с ними — это бесценно».

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Звезда призналась, что почувствовала новую уверенность после развода с мужем и принятия новой жизни.

«Я чувствую себя комфортнее в собственной коже, и мои приоритеты стали четче. Я благодарна быть там, где я есть. Я чувствую, что заслужила это», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен призналась, что в начале карьеры размышляла о самоубийстве.

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