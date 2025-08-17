Жизнь в оккупации: в Донецке дерутся за воду и доносят на соседей

- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
«Донецк. Хроники одичания. Из-за нехватки воды в городе за нее уже начинаются драки, — пишет Денис Казанский и размещает в сети видео, снятое на оккупированных территориях. — Люди стали обвинять друг друга в «кражах воды», чрезмерном использовании за счет других. Пишут доносы.
На видео одна женщина нападает на другую за то, что она поливает маленький нищий огородик якобы похищенной водой. Видно, что огородик в этом случае — это не бизнес, а необходимость выжить. Но и этого в Донецке уже нельзя — соседи готовы буквально разорвать за полив огорода, потому что им нечем мыть сраки.
Вместо того чтобы бросаться на тех, кто довел до этой ситуации, плебс бросается друг на друга. Вместо массовых акций гражданского неповиновения против уродов, доведших население до такого унизительного положения, люди срывают свою злобу на таких же беднягах, как они.
Бабка готова перегрызть глотку такой же бедной бабке с клюкой за несчастный огородик, вместо того, чтобы спрашивать с путина и пушилина, которые превратили Донецк в эту помойку, где нечем сраку помыть".
Иллюстративное фото Pixabay
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.
