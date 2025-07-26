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Донецк без воды: очереди в цистерны, графики подачи воды раз в трое суток
В Донецке, вблизи которого недавно Силы обороны взорвали склад российских боеприпасов, длительное время наблюдаются проблемы с водоснабжением.
«Тьма, толпа с канистрами и радостные крики — так в Донецке встречают водовозки. В городе, когда-то принимавшем чемпионат Европы по футболу и концерты мировых звезд, вода стала роскошью», — пишет в соцсети блоггер и политический обозреватель Денис Казанский.
По его словам, жители Донецка вынуждены ждать цистерны с водой, потому что централизованные поставки фактически остановлены.
«Нет, это не Африка, не Судан, не Мали. Это украинский Донецк после прихода россии», — написал Казанский в соцсетях.
По сообщениям оккупационной администрации, вода в кранах появляется только раз в трое суток, и то не во всех районах города. Причиной стали обмеление водохранилищ, в частности Верхне-Кальмиусского и Макеевского, а также аварии на водопроводе «Дон-Донбасс», построенном российскими военными в 2023 году. Несмотря на запуск оккупантами водопровода «Дон-Донбасс», качество воды остается неудовлетворительным — у нее зеленый цвет и запах канализации, а для гигиенического использования ее необходимо кипятить и обрабатывать специальными средствами.
Ханженковское водохранилище, которое раньше было главным источником питьевой воды для города, полностью высохло, что только усугубило ситуацию. Местные жители жалуются на длинные очереди на водовозки, отсутствие стабильного графика и невозможность обеспечить базовые потребности. В соцсетях все чаще звучит сарказм: «Классно россия Донбассу помогла».
Ранее сообщалось о планах российских агрессоров перезапустить оккупированную Запорожскую АЭС.198
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