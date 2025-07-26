Донецк без воды: очереди в цистерны, графики подачи воды раз в трое суток

В Донецке, вблизи которого недавно Силы обороны взорвали склад российских боеприпасов, длительное время наблюдаются проблемы с водоснабжением.

«Тьма, толпа с канистрами и радостные крики — так в Донецке встречают водовозки. В городе, когда-то принимавшем чемпионат Европы по футболу и концерты мировых звезд, вода стала роскошью», — пишет в соцсети блоггер и политический обозреватель Денис Казанский.

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По его словам, жители Донецка вынуждены ждать цистерны с водой, потому что централизованные поставки фактически остановлены.

«Нет, это не Африка, не Судан, не Мали. Это украинский Донецк после прихода россии», — написал Казанский в соцсетях.

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По сообщениям оккупационной администрации, вода в кранах появляется только раз в трое суток, и то не во всех районах города. Причиной стали обмеление водохранилищ, в частности Верхне-Кальмиусского и Макеевского, а также аварии на водопроводе «Дон-Донбасс», построенном российскими военными в 2023 году. Несмотря на запуск оккупантами водопровода «Дон-Донбасс», качество воды остается неудовлетворительным — у нее зеленый цвет и запах канализации, а для гигиенического использования ее необходимо кипятить и обрабатывать специальными средствами.

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Ханженковское водохранилище, которое раньше было главным источником питьевой воды для города, полностью высохло, что только усугубило ситуацию. Местные жители жалуются на длинные очереди на водовозки, отсутствие стабильного графика и невозможность обеспечить базовые потребности. В соцсетях все чаще звучит сарказм: «Классно россия Донбассу помогла».

Ранее сообщалось о планах российских агрессоров перезапустить оккупированную Запорожскую АЭС.

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