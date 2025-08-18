Знатоки восточной философии подготовили гороскоп на текущую неделю, с 18 по 24 августа, а «традиционные» астрологи дали советы всем знакам Зодиака на первый день новой семидневки — 18 августа.

Овен

Гороскоп на 18 августа 2025 для Овна предусматривает день открытий, когда активность знака усилит энергия Марса, пишет gosta.media. Овнам хватит сил, чтобы преодолеть все препятствия, начать новый проект. Впрочем, звезды предупреждают, что Овны должны подходить к важным решениям, тщательно все обдумав. Осторожным знаку следует быть и в личной сфере, где возможны конфликты. Овнам, чтобы предотвратить ссору, нужно быть готовыми идти на компромисс.

Телец

Гороскоп на 18 августа 2025 для Тельца предвещает знаку энергичный день, который должен быть удачным для реализации давно задуманного. В то же время знаку следует не идти на конфликт с коллегами — это может помешать работе. Лучшим советчиком Тельцев сегодня будет интуиция знака. В личной жизни возможны приятные новости или встречи, которые поднимут настроение. Тельцам, желающим привнести эмоций в романтические отношения, стоит действовать спонтанно.

Близнецы

Гороскоп на 18 августа 2025 для Близнецов обещает знаку день, благоприятный для налаживания новых контактов и самосовершенствования. Этот понедельник обещает быть наполненным динамичными новыми событиями, в том числе и в профессиональной ферре, которые не следует пропускать. Сегодня знаку следует осторожничать с финансами и не тратить средства под влиянием эмоций. Звезды советуют Близнецам не бояться проявлять чувства в отношениях со своей второй половинкой.

Рак

Гороскоп на 18 августа 2025 для Ракам рекомендует знаку обращать внимание на собственные эмоции. Самоанализ и сосредоточенность на собственном внутреннем мире могут открыть перед Раками новые горизонты в личностном развитии. На работе знаку следует сосредоточиться на рутине и избегать ссор, а в личных отношениях — быть искренним, чтобы предотвратить конфликтную ситуацию. В общем, сегодня Ракам следует быть более терпимыми к окружающим и не действовать импульсивно.

Лев

Гороскоп на 18 августа 2025 для Льва обещает знаку содействия Вселенной в продвижении собственных идей. На работе перед знаком могут открыться новые перспективы, впрочем Львам не стоит забывать об единомышленниках — их помощь станет залогом успешности проекта. А в романтической сфере знак могут ожидать приятные сюрпризы, но для этого Львам следует быть открытыми для новых знакомств и неожиданных событий.

Дева

Гороскоп на 18 августа 2025 для Дев считает сегодняшний день удачным временем для планирования, дел, связанных с организацией и решением вопросов в профессиональной сфере. Звезды прорицают, что для знака этот день может стать временем новых открытий и значительных достижений. В то же время звезды советуют Девам избегать чрезмерной критичности — это может сказаться на взаимопонимании с коллегами. Гибкость и терпение также следует проявлять и в отношениях с близкими людьми.

Весы

Гороскоп на 18 августа 2025 для Весов обещает гармоничный день, когда под влиянием Венеры знак почувствует стремление к красоте и равновесию во всех сферах жизни. Сегодняшний день отлично подойдет для налаживания контактов и развития партнерских отношений во всех областях жизни. Звезды советуют Весам обращать внимание на детали — ваше внимание к мелочам станет гарантией успеха. Знаку следует избегать необдуманных решений и поддаваться манипуляциям со стороны.

Скорпион

Гороскоп на 18 августа 2025 года для Скорпионов предсказывает время трансформаций и переосмысления, когда Плутон пробудит стремление к изменениям и внутреннему обновлению. Сегодняшний день — удачное время для завершения старых дел и начала новых проектов. Но в работе не стоит принимать поспешные решения — лучше придерживаться плана. Ведь спешка может существенно изменить перспективы Скорпионов. Знаку важно не поддаваться импульсивным эмоциям и действовать осторожно во всех областях жизни.

Стрелец

Гороскоп на 18 августа 2025 года для Стрельцов предсказывает день, наполненный новыми возможностями и приключениями — таким будет влияние Юпитера. Сегодня знак может продвинуться вперед в своих планах. Звезды советуют знаку рискнуть — Вселенная будет на его стороне. На работе Стрельцы могут столкнуться с новыми вызовами. Подходить к их решению следует все хорошо обдумав и действовать без спешки.

Козерог

Гороскоп на 18 августа 2025 г. для Козерога обещает знаку продуктивный и стабильный день, когда Сатурн поможет сосредоточиться на достижении целей. Звезды советуют знаку идти к цели, несмотря на трудности, и не терять мотивацию. Упорство Козерогов может принести признание его успехов в профессиональной сфере, что откроет перед знаком перспективы для карьерного роста. Сегодня знаку следует быть терпимым, избегать конфликтов и не поддаваться на провокации.

Водолей

Гороскоп на 18 августа 2025 года для Водолеев предсказывает, что влияние Урана откроет перед знаком дверь к невиданным перспективам. Сегодняшний день благоприятен для воплощения в жизнь новаторских проектов. Звезды советуют Водолеям доверять интуиции и не бояться рисковать. Важным для знака станет поддержка коллег и командная работа. А в личных отношениях Водолеям следует быть откровенным — это лишь укрепит отношения знака с близкими людьми.

Рыбы

Гороскоп на 18 августа 2025 года для Рыб предусматривает, что под влиянием Нептуна знак захочет углубиться в мир собственных ощущений и мыслей. Сегодняшний день — хорошее время для самопознания и духовного развития. Но при этом в профессиональной сфере знаку следует быть внимательным к деталям. Звезды советуют Рыбам не принимать во внимание возможные препятствия и не терять веру в себя и свои принципы.

