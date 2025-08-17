В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного

Документы с пометками Государственного департамента США, найденные в бизнес-центре гостиницы на Аляске, раскрывают ранее неразглашенные и потенциально конфиденциальные подробности о встрече президента Дональда Трампа и президента россии в Анкоридже. Об этом сообщает издание NPR. Восемь страниц, которые, вероятно, были созданы сотрудниками США и случайно оставлены, содержали точные места и время встреч на саммите, а также телефонные номера государственных служащих США.

Утром 15 августа трое гостей четырехзвездочной гостиницы Captain Cook, расположенной в 20 минутах езды от общей базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где состоялся саммит президентов США и россии, нашли документы, оставленные в одном из общественных принтеров гостиницы. NPR просмотрело фотографии документов, сделанные одним из гостей, имя которого издание не называет.

На первой странице распечатанного пакета была раскрыта последовательность встреч 15 августа, включая конкретные названия комнат на базе в Анкоридже, где они должны были состояться. Также сообщалось, что Трамп намеревался совершить пути церемониальный подарок.

«Президент президенту путину, — говорится в документе, — Американская статуя белоголового орлана за столом».

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли предположила, что оставленные документы на публичном принтере не являются нарушением безопасности. Государственный департамент США не ответил на запросы комментариев.

Со второй по пятую страницу документов перечислены имена и номера телефонов трех сотрудников США, а также имена 13 лидеров штатов США и россии. На шестой и седьмой странице было описано, как подавать обед на саммите и для кого. В меню, включенном в документы, отмечалось, что обед должен был состояться «в честь Его Превосходительства владимира путина».

Как отмечает издание, схема рассадки показывает, что путин и Трамп должны были сидеть друг напротив друга во время обеда. Трампа должны окружать шесть чиновников: справа от него — государственный секретарь Марк Рубио, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, а слева — министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и специальный посланник по мирным миссиям Стив Витко. путин будет сидеть рядом со своим министром иностранных дел сергеем лавровым и помощником президента по внешней политике юрием ушаковым.

Во время саммита обед, по-видимому, был отменен. Но, как свидетельствуют документы, это должен быть простой ужин из трех блюд. После зеленого салата мировым лидерам предстояло поужинать филе-миньоном и палтусом «Олимпия». На десерт хотели подать крем-брюле.

Джон Майклз, профессор права в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, читающий лекции по национальной безопасности, сказал, что документы, найденные в принтере отеля на Аляске, свидетельствуют о пробеле в профессиональной оценке во время подготовки к встрече с высокими ставками.

«Мне кажется, что это еще одно доказательство халатности и некомпетентности администрации США», — сказал он. — Вы просто не оставляете вещи в принтерах. Это так просто".

Ранее сообщалось о том, что пути от Трампа во время встречи на Аляске получил именно то, что хотел.

