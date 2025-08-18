- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Жизнь не покажется слишком сладкой: аграрий рассказал о перспективах урожая меда в Украине
Конец лета — время, когда аграрии традиционно собирают мед и интересуются перспективами урожая этого года.
К сожалению, большинство аграриев сейчас испытывают тревогу, пишет председатель совета директоров «Пасека 21» Сергей Шаронин.
По его словам, урожай меда 2025 года может оказаться катастрофически низким — примерно на треть меньше, чем в прошлом. Причины — весенние заморозки, длительные дожди, массовое отравление пчел, сложная зимовка пасек и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений.
В соответствии с ситуацией установились и цены.
Акациевый мед — самый дорогой сорт, который долго не кристаллизуется, поэтому сейчас цена на него — 500−650 грн/л у пчеловодов. Также достаточно популярен сейчас гречишный мед, он стоит 250−320 грн/л.
Цена на мед из разнотравья держится на уровне 150−250 грн/л в зависимости от региона. Самым доступным остается мед подсолнуха — цена на него составляет 120−200 грн/л.
Также эксперт предлагает сравнить цены 2021 года: тогда акациевый мед стоил 80−100 грн/л — то есть за четыре года цена выросла более чем вдвое.
«Поэтому сейчас все пчеловоды — в тревожном состоянии. Уже очевидно, что пчеловодству Украины нанесен большой экономический ущерб. Доход от первого медосбора исчез, а дополнительные расходы на подкормку пчел уже появились. И погода в середине сезона до сих пор не похожа на типичное украинское лето. опасаются и дефицита влаги в период вегетации и дождей с холодами в разгар медосбора» , — сожалеет Шаронин.
Также он приводит образец шутки, которая популярна среди пчеловодов: «Продам пасеку. Цена договорная. Покупателю заплачу сколько скажет» .
Соответственно, прогноз по урожаю неутешителен: цены на мед и продукты с его содержанием будут расти как минимум до следующего сезона.
Также напомним, что, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы следует готовиться к удорожанию основных продуктов питания. Речь идет, прежде всего, о хлебе, масле и продукции из зерновых и масличных культур.64
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа