Жизнь не покажется слишком сладкой: аграрий рассказал о перспективах урожая меда в Украине

Конец лета — время, когда аграрии традиционно собирают мед и интересуются перспективами урожая этого года.

К сожалению, большинство аграриев сейчас испытывают тревогу, пишет председатель совета директоров «Пасека 21» Сергей Шаронин.

ВІДЕО ДНЯ

По его словам, урожай меда 2025 года может оказаться катастрофически низким — примерно на треть меньше, чем в прошлом. Причины — весенние заморозки, длительные дожди, массовое отравление пчел, сложная зимовка пасек и неблагоприятные условия для цветения медоносных растений.

В соответствии с ситуацией установились и цены.

РЕКЛАМА

Акациевый мед — самый дорогой сорт, который долго не кристаллизуется, поэтому сейчас цена на него — 500−650 грн/л у пчеловодов. Также достаточно популярен сейчас гречишный мед, он стоит 250−320 грн/л.

Цена на мед из разнотравья держится на уровне 150−250 грн/л в зависимости от региона. Самым доступным остается мед подсолнуха — цена на него составляет 120−200 грн/л.

Также эксперт предлагает сравнить цены 2021 года: тогда акациевый мед стоил 80−100 грн/л — то есть за четыре года цена выросла более чем вдвое.

РЕКЛАМА

«Поэтому сейчас все пчеловоды — в тревожном состоянии. Уже очевидно, что пчеловодству Украины нанесен большой экономический ущерб. Доход от первого медосбора исчез, а дополнительные расходы на подкормку пчел уже появились. И погода в середине сезона до сих пор не похожа на типичное украинское лето. опасаются и дефицита влаги в период вегетации и дождей с холодами в разгар медосбора» , — сожалеет Шаронин.

Также он приводит образец шутки, которая популярна среди пчеловодов: «Продам пасеку. Цена договорная. Покупателю заплачу сколько скажет» .

Соответственно, прогноз по урожаю неутешителен: цены на мед и продукты с его содержанием будут расти как минимум до следующего сезона.

Также напомним, что, по мнению аналитиков, в ближайшие месяцы следует готовиться к удорожанию основных продуктов питания. Речь идет, прежде всего, о хлебе, масле и продукции из зерновых и масличных культур.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас в Facebook