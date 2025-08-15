- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
В Украине прогнозируют рост цен на основные продукты питаня: что может существенно подорожать
В результате, увеличение затрат на производство, весенние заморозки и летнюю жару украинцам в ближайшие месяцы стоит готовиться к удорожанию основных продуктов питания. Речь идет, прежде всего, о хлебе, масле и продукции из зерновых и масличных культур.
По данным профильных специалистов, в этом году ожидается сокращение урожая зерновых и масличных культур на 5% по сравнению с прошлым годом, пишет «Hromadske», напоминая, что Нацбанк уже снизил прогноз экономического роста до 2,1% из-за негативного влияния погоды на агросектор.
Больше всего от засухи пострадали Николаевская, Одесская, Херсонская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области, где уничтожена значительная часть урожая кукурузы и подсолнечника, а в отдельных районах зафиксированы пожары на полях из-за обстрелов.
В то же время у фермеров неплохие урожаи основных культур борщового набора. Буквально все позиции — картофель, капуста, свекла, морковь, лук — их предложение сейчас на рынке увеличивается, поэтому цены снижаются. На некоторые культуры цены уже ниже прошлогодних.
«Морковь, лук и капуста являются важными культурами в Украине. Ухудшение погодных условий, таких как засуха или чрезмерные осадки, может повлиять на количество урожая, но благодаря опыту аграриев и развитию современных агротехнологий Украине удается выращивать достаточные объемы этих овощей для внутреннего потребления хотя бы до середины зимы» , — уверен аналитик Максим Гопка из УКАБ.
С фруктами похуже.
«У нас 10% облепихи после заморозков пропало вообще, поэтому относительно ягод мы видим тенденцию снижения урожая где-то процентов на 30% по сравнению с прошлым годом. Мы только сейчас начинаем собирать первые ягоды ежевики, она очень задержалась с развитием из-за погоды , — рассказывает фермер Сергей Леонов из Киевщины. — Со всеми овощными имеем задержку в вегетации, растения из-за холода были в большом стрессе».
В то же время ситуация с фруктами остается сложной: урожай ягод уменьшился на 10%, а доля украинских персиков сократилась до 10% рынка, остальное заполнило импорт.
Специалисты отмечают, что август станет решающим месяцем для окончательного формирования урожая, а продолжительная жара и отсутствие дождей могут еще больше поднять цены на ряд продуктов уже этой осенью.
