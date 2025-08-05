Настоящий не стекает струйкой, а складывается «книжечкой»: почему пасечники считают самым глупым вопросом о меде: «Какой лучше?»

Какой мед лучше? По словам опытных пасечников, это самый глупый вопрос, который им приходится слышать от покупателей. Потому что тем, например, кто страдает диабетом, но еще не подсел на инсулин, для снижения уровня сахара нужно употреблять подсолнечный, поскольку в нем меньше всего сахаров. Подойдет также мед из белой акации, но все-таки подсолнечный лучше. Акациевый же лучше употреблять гипертоникам. Напомним советы врача по употреблению меда.

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Чем больше в меде цветов, тем он лучше пахнет, тем роскошнее его аромат

Хороший мед из разнотравья. Его смакуешь, и чувствуешь невероятные запахи и чабреца, и зверобоя, и душицы, и клевера… Чего в нем только нет! К сожалению, многие луга перепаханы, поэтому в последние годы такую гамму запахов в одном меде трудно найти. Это универсальный продукт, который имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства. Поэтому его потребляют для укрепления иммунитета, лечения простудных заболеваний. Он положительно влияет на органы дыхания, сердце, печень.

Дегустация на "Празднике меда-2025", состоявшемся в Полтаве

Гречишный мед тяжел для желудка. Но в нем много железа, цинка, магния, поэтому он повышает гемоглобин, укрепляет сосуды и в целом полезен для системы кроветворения, а еще способствует заживлению ран, в частности, лечит гастриты.

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Липовый мед содержит ферменты, обладающие антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Поэтому лучшего средства при простуде (для лечения инфекций дыхательных путей и других воспалительных процессов, снижения температуры) не надо и искать.

Многие предпочитают мед из белой акации. И не зря. Он самый легкий из всех, малосахаристый, гипоаллергенный. Его рекомендуют детям и взрослым, имеющим проблемы с пищеварительной системой, с легкой формой диабета, гипертоникам.

Сравнительно недавно появился белый мед из рапса. Он также обладает многими целебными свойствами: благодаря содержанию бора поддерживает нормальную работу щитовидной железы, а также способствует нормализации давления и улучшает кровообращение, улучшает пищеварение и восстанавливает микрофлору кишечника. Он подходит тем, кто страдает бессонницей, так как успокаивает нервную систему.

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Много полезных свойств имеет кориандровый мед. А именно: улучшает выделение желчи, снижает уровень холестерина и кровяное давление, укрепляет иммунитет, обладает успокаивающим эффектом. Также может быть полезен для сердечно-сосудистой системы и улучшать состояние при бронхитах и бронхиальной астме.

Продукция на любой вкус

Эти и другие меды были представлены на «Празднике меда-2025», который проходил 2−3 августа возле Центра культуры и досуга в Полтаве. К сожалению, в этом году сезон для пчеловодов был совершенно неудачным. Практически вся весна и целый июнь, когда цвели деревья и кустарники, стояла холодная и дождливая погода. А потом установилась жара. Поэтому на «Праздник меда» только десять пасечников вывезли свою продукцию.

— Весеннего меда — акациевого и липового — почти нет, — говорит организатор фестиваля, глава общественного союза «Областное объединение «Полтавский пасечник» Наталья Сенчук. — Только недавно зацвел подсолнечник, и хоть жара истощает, но именно она стимулирует медонос к выделению нектара. Хорошо уродил кориандр — его в этом году многовато. Еще есть немного разнотравья. Те, кто вывозит ульи под лес или к лугам, — еще могут что-то собрать. Поэтому в целом выбор небольшой, всего понемногу.

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Но, подчеркивает пани Наталья: мед нужно употреблять в меру, особенно если есть определенные противопоказания, такие как аллергия или сахарный диабет. Здоровому взрослому человеку рекомендовано 1−2 столовые ложки в день, детям, старше 2-х лет, — 1−2 чайные ложки.

О меде рассказывает организатор праздника, глава общественного союза «Областное объединение «Полтавский пасечник» Наталья Сенчук

Зачем носить с собой воду, отправляясь на дегустацию меда

Учитывая сложные погодные условия, меда в этом году будет мало, и его цена будет высокой (на ярмарке, кстати, литр меда продавали за 300−400 гривен). Но его можно заменить другими продуктами пчеловодства. О них мы расскажем позже. А сейчас о том, как правильно выбирать мед при покупке.

Наталья Сенчук советует прежде всего спросить, где собран мед, с каких цветов. Понюхать, оценить внешний вид, консистенцию, попробовать. Этого не надо стесняться. Для пробы продавец должен предложить одноразовую ложечку.

Каждый мед нужно пробовать чистой ложечкой, поскольку он имеет способность сцепляться на молекулярном уровне, и настоящий вкус очень трудно будет разобрать.

Вкус меда сохраняется на кончике языка. Поэтому не спешите его глотать — сначала рассосите.

Кстати, стоит иметь при себе бутылочку с водой, чтобы после каждой дегустации смыть вкус в ротовой полости.

Чем больше в меде цветов, тем он лучше пахнет, тем роскошнее букет ароматов.

Выбор акациевого меда имеет свои особенности. Обычно он прозрачный с зеленоватым оттенком. Это значит, что соты были чистыми. Но он может иметь также желтоватый или красноватый оттенки, что свидетельствует о том, что пасечник не вовремя откачал мед и к нему добавился нектар из других цветов.

При переворачивании банки с акациевым медом в ней образуется большой шарик, который разрывается на много мелких. Другие меды такой особенности не имеют.

Пробовать каждый сорт меда нужно отдельной ложечкой

Существуют так называемые полифлорные меды, которые содержат нектар из нескольких медоносов. Понятно, когда это разнотравье, но иногда бывает, что мед имеет аромат одного растения, а цвет другого. Это часто случается, если ульи стоят на границе полей, засеянных гречихой и подсолнечником. Гречиха выделяет нектар только с 5 часов утра до 11, а подсолнечник — в течение всего дня. Поэтому гречиха может только окрасить мед и дать аромат, но на самом деле он будет подсолнечно-гречишный, а не гречишно-подсолнечный. Как его называет продавец, это на его совести.

У одного продавца не может быть более пяти сортов меда, потому что часто перевозить пасеку на разные локации нереально.

Хороший мед не стекает струйкой, а складывается «книжечкой».

Не бойтесь белого налета сверху закристаллизованного меда (иногда бывает, что такие «ниточки» пронизывают всю банку). Это глюкоза. Она образуется при переливании жидкого меда. Когда струйка падает сверху, глюкоза при этом выдавливается, и, соединяясь с воздухом, при кристаллизации образует такой налет. Это признак природности продукта.

Если вы купили мед и засомневались в его качестве, вам не понравился его вкус или еще что-то, отнесите его в лабораторию Госпотребслужбы для проверки. И если с ним будет что-то не так, то у того пчеловода, который вам его продал, вы больше ничего не будете покупать. То есть, это будет ему минус.

Поэтому стоит покупать мед только у проверенных пасечников.

Хранят мед в сухом затемненном месте. В холодильнике он может потянуть запахи и забродить.

Мед — хороший консервант. Поэтому на его основе делают лечебные смеси с продуктами пчеловодства, орехами, лавандой, голубикой, курагой, мятой, чесноком, имбирем и т. д.

Мед - отличный консервант

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что у украинцев особые отношения с медом и пчелами. Даже есть приметы — видеть во сне пчел — к успеху, улей с пчелами — к богатству.

Фото автора, «Суспільне Полтава» и «Новини Полтавщини»

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