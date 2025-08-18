- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
Чистка грязной микроволновой печи не обязательно означает чрезмерные усилия и духоту от запаха химикатов. Есть способ справиться с жирными остатками и засохшими пятнами всего за 5 минут — без усилий, без моющего средства и без повреждений. Лишь лимон, немного воды и хитрый трюк с паром вернут блеск вашей печке и освежат вашу кухню, пишет Zielony Ogrodek.
Лимоны содержат кое-что, что отлично удаляет грязь: лимонную кислоту. Это натуральное вещество растворяет жир, обладает антибактериальными свойствами и нейтрализует неприятные запахи. В сочетании с паром они создают дуэт, который смягчает грязь на стенках микроволновой печи. Это означает, что вам не нужно тереть — все, что вам нужно, это тряпка.
Чтобы безопасно и эффективно очистить микроволновую печь, подготовьте половину лимона, миску с водой (примерно 250 мл), тряпку из микрофибры или бумажное полотенце.
Выжмите сок из одного лимона в миску и добавьте кусочки лимона. Поставьте миску в микроволновую печь и установите максимальную мощность. Включите ее на 5 минут — пар заполнит внутреннюю часть и начнет удалять пятна. Подождите минуту после использования (пар может быть горячим).
Выньте чашу и протрите внутреннюю часть тряпкой — остатки должны легко удалиться.
Этот метод отлично работает со свежими пятнами и легким жиром. Однако, если внутренняя часть очень грязная, стоит сначала размягчить засохшие остатки, а затем повторить процесс.
Если у вас нет лимона — не все потеряно. Вы можете использовать его заменитель — белый уксус. Добавьте 2−3 столовые ложки в стакан воды и нагревайте в микроволновой печи несколько минут.
