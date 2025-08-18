- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Удар по Запорожью: горели магазины и жилые дома, много раненых (фото, видео)
Российские баллистические ракеты, которые утром 18 августа захватчики направили на Запорожье, повредили инфраструктуру города, на месте попаданий возник пожар.
«Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс», — сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. На данный момент известно о 17 пострадавших.
В городе горели магазины, остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Медики боролись за жизнь человека, которого с ожогами полицейские и спасатели извлекли из образовавшейся после взрыва воронки. К сожалению, мужчина скончался.
В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть подросток.
Напомним, что накануне вечером и утром 18 августа россияне били по Харькову баллистикой и «Шахедами» — пострадала жилая застройка, есть жертвы. Сейчас уже известно о семи погибших.
Фото со страницы Ивана Федорова189
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа