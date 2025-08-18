Удар по Запорожью: горели магазины и жилые дома, много раненых (фото, видео)

Российские баллистические ракеты, которые утром 18 августа захватчики направили на Запорожье, повредили инфраструктуру города, на месте попаданий возник пожар.

«Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс», — сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. На данный момент известно о 17 пострадавших.

В городе горели магазины, остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Медики боролись за жизнь человека, которого с ожогами полицейские и спасатели извлекли из образовавшейся после взрыва воронки. К сожалению, мужчина скончался.

В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть подросток.

Напомним, что накануне вечером и утром 18 августа россияне били по Харькову баллистикой и «Шахедами» — пострадала жилая застройка, есть жертвы. Сейчас уже известно о семи погибших.

Фото со страницы Ивана Федорова

