Происшествия

Удар по Запорожью: горели магазины и жилые дома, много раненых (фото, видео)

12:41 18 августа 2025
Россияне атаковали Запорожье баллистикой 18 августа. Фото ОВА

Российские баллистические ракеты, которые утром 18 августа захватчики направили на Запорожье, повредили инфраструктуру города, на месте попаданий возник пожар.

«Взрывной волной и обломками повреждены жилые дома, здания предприятия, торговые помещения, частично разрушен остановочный комплекс», — сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. На данный момент известно о 17 пострадавших.

В городе горели магазины, остановка, повреждена маршрутка, жилые дома и цех одного из предприятий города. Медики боролись за жизнь человека, которого с ожогами полицейские и спасатели извлекли из образовавшейся после взрыва воронки. К сожалению, мужчина скончался.

В ГСЧС уточнили, что среди пострадавших есть подросток.

Напомним, что накануне вечером и утром 18 августа россияне били по Харькову баллистикой и «Шахедами» — пострадала жилая застройка, есть жертвы. Сейчас уже известно о семи погибших.

Фото со страницы Ивана Федорова

