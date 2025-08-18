В Запорожье есть раненые после утреннего удара баллистическими ракетами

Россияне, которые с вечера накануне и в ночь на 18 августа били по Харькову ракетами и «Шахедами», а также атаковали еще несколько регионов, применили 4 баллистические ракеты «Искандер-М» и 140 ударных БпЛА. А утром в понедельник ударили по Запорожью баллистикой.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о нескольких взрывах. По его словам, враг пытался прицельно ударить по критической инфраструктуре города.

«Два удара нанесли россияне по Запорожью. Четыре человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь», — отметил он.

Ночью, по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар, который потушили спасатели.

«Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской, Покровской громадам. Есть повреждения на территории промышленного предприятия. Изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач. По Синельниковщине российская армия ударила беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадам. Там тоже возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом», — отметил Лысак и добавил, что защитники неба сбили над областью вражеский БпЛА.

В Киевской области воздушная тревога звучала в Бориспольском и Броварском районах — враг атаковал столичный регион «Шахедами».

«Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждено ангарное помещение», — отметили в областной военной администрации.

По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Таковы были официальные данные на 9:00, еще до удара по Запорожью.

Также ночью пострадали Сумщина и Одесщина, где повреждена гражданская инфраструктура.

