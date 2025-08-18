- 09:52 В Запорожье есть раненые после утреннего удара баллистическими ракетами
- 09:40 «Маккаби» (Тель-Авив) — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
- 09:20 В Киеве пытались взорвать военного в автомобиле
- 09:01 Россияне ударили ракетой и авиабомбами по Сумщине, «Шахедами» — по Одессе
- 08:34 Враг атаковал Харьков баллистикой и дронами: повреждены многоэтажки, есть жертвы, много раненых
- 08:17 Овнам — прорыв, Тельцам — вызов на работе, Близнецам — новое знакомство: гороскоп на 18 августа
- 17.08 22:02 В отеле на Аляске нашли правительственные документы США о встрече Трампа и путина: что там интересного
- 17.08 21:33 Она взбешена: драма развода Тома Брэди и Жизель Бюндхен продолжается
- 17.08 21:03 Отрезаете плохой кусочек яблока и съедаете остальное: эта привычка может быть вредной для вашего здоровья
- 17.08 20:34 Больше года теплилась надежда: на Покровском направлении погиб воин из Винницкой области
- 17.08 20:06 Консервируем дома кукурузу: очень простой и вкусный рецепт
- 17.08 19:56 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
В Запорожье есть раненые после утреннего удара баллистическими ракетами
Россияне, которые с вечера накануне и в ночь на 18 августа били по Харькову ракетами и «Шахедами», а также атаковали еще несколько регионов, применили 4 баллистические ракеты «Искандер-М» и 140 ударных БпЛА. А утром в понедельник ударили по Запорожью баллистикой.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о нескольких взрывах. По его словам, враг пытался прицельно ударить по критической инфраструктуре города.
«Два удара нанесли россияне по Запорожью. Четыре человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь», — отметил он.
Ночью, по информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, враг ударил ракетой по Павлограду. Возник пожар, который потушили спасатели.
«Никопольщину агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией. Попал по Никополю, Марганецкой, Красногригоревской, Покровской громадам. Есть повреждения на территории промышленного предприятия. Изуродованы инфраструктура, 2 частных дома, газопровод и линия электропередач. По Синельниковщине российская армия ударила беспилотниками. А именно по Межевской и Николаевской громадам. Там тоже возникли пожары. Повреждены транспортное предприятие и частный дом», — отметил Лысак и добавил, что защитники неба сбили над областью вражеский БпЛА.
В Киевской области воздушная тревога звучала в Бориспольском и Броварском районах — враг атаковал столичный регион «Шахедами».
«Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено. В результате вражеской атаки в Бориспольском районе повреждено ангарное помещение», — отметили в областной военной администрации.
По данным Воздушных сил ВСУ, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях. Таковы были официальные данные на 9:00, еще до удара по Запорожью.
Также ночью пострадали Сумщина и Одесщина, где повреждена гражданская инфраструктура.
Фото со страницы Сергея Лысака4
