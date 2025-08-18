- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
Враг атаковал Харьков баллистикой и дронами: повреждены многоэтажки, есть жертвы, много раненых (фото, видео)
Под российским ударом с воздуха снова оказалась Харьковщина — в областном центре враг дважды попал по жилой застройке.
Глава ОВА Олег Синегубов ночью сообщал, что, по предварительной информации, противник ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района Харькова.
«Попадание вражеской ракеты в землю возле жилых домов. Повреждены более 10 многоэтажных жилых домов и пять припаркованных автомобилей. Взрывной волной выбито более тысячи окон», — отмечал он и добавлял: «Пострадали 11 человек, среди которых 13-летний ребенок. Все пострадавшие получили острую реакцию на стресс».
А уже утром российские террористы направили на город ударные БпЛА — снова пострадал Индустриальный район.
К сожалению, четыре человека погибли, среди них 1,5-летний ребенок и 16-летний юноша, тела которых извлечены из-под завалов. 18 человек получили травмы разной степени тяжести, некоторые из них были госпитализированы.
«Враг попал 4 БпЛА типа „Герань-2“ в 5-ти этажный многоквартирный жилой дом. Вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и обвалы. В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей. Аварийно-спасательная операция продолжается», — сообщил утром руководитель ОВА.
Также было зафиксировано попадание в землю двух враждеских БпЛА типа Герань-2. Поисковые работы продолжаются — под завалами еще могут находиться люди.
Напомним, что на днях во время ударов врага по Харьковщине и Днепропетровщине ракетами и дронами-камикадзе также были жертвы среди гражданского населения.
Фото ГСЧС148
