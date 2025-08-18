Россияне ударили ракетой и авиабомбами по Сумщине, «Шахедами» — по Одессе (фото, видео)

В ночь на 18 августа российские террористы атаковали ракетами и дронами-камикадзе не только Харьков, но и Сумщину.

Руководитель ОВА Олег Григоров около полуночи сообщал об ударе врага по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Противник применил баллистическую ракету. Обошлось без жертв, но инфраструктура получила повреждения.

А мэр Сум Артем Кобзарь уточнил, что ракета ударила рядом с учреждением высшего образования.

Еще до ракетного удара россияне атаковали Новослободскую громаду Сумщины авиабомбой — пострадала 57-летняя женщина, которую спасли из разрушенного дома и доставили в больницу. По предварительным данным, в громаде повреждено около 10 частных домов.

А ближе к утру Олег Григоров сообщил об очередном ударе по Сумам — россияне применили четыре дрона-камикадзе, которые прицельно направили по гражданской инфраструктуре.

«В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий. Предварительно без жертв, но уточняется информация о пострадавших и масштабах повреждений», — отмечал он.

Горел объект топливно-энергетической инфраструктуры и в окрестностях Одессы. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что также пожар возник в двухэтажном здании.

Россияне ударили по Одессе дронами-камикадзе. Фото ГСЧС

Для тушения пожара спасатели привлекали поезд. Фото ГСЧС

«Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К гашению привлекался пожарный поезд Укрзализныци», — отметил он и добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Местные паблики пишут, что, вероятно, рашисты снова ударили по объекту, принадлежащему азербайджанской компании SOCAR, а также по «Новой почте».

Позже удар подтвердили азербайджаские масс-медиа.

Напомним, что в начале августа россияне наносили удары по нефтебазе азербайджанской компании на Одесщине, а также атаковали объект критической инфраструктуры — газораспределительную станцию «Орловка», через которую этим летом была осуществлена первая поставка азербайджанского газа в Украину.

Фото ГСЧС

