- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
Россияне ударили ракетой и авиабомбами по Сумщине, «Шахедами» — по Одессе (фото, видео)
В ночь на 18 августа российские террористы атаковали ракетами и дронами-камикадзе не только Харьков, но и Сумщину.
Руководитель ОВА Олег Григоров около полуночи сообщал об ударе врага по гражданской инфраструктуре Сумской громады. Противник применил баллистическую ракету. Обошлось без жертв, но инфраструктура получила повреждения.
А мэр Сум Артем Кобзарь уточнил, что ракета ударила рядом с учреждением высшего образования.
Еще до ракетного удара россияне атаковали Новослободскую громаду Сумщины авиабомбой — пострадала 57-летняя женщина, которую спасли из разрушенного дома и доставили в больницу. По предварительным данным, в громаде повреждено около 10 частных домов.
А ближе к утру Олег Григоров сообщил об очередном ударе по Сумам — россияне применили четыре дрона-камикадзе, которые прицельно направили по гражданской инфраструктуре.
«В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак затрудняет ликвидацию последствий. Предварительно без жертв, но уточняется информация о пострадавших и масштабах повреждений», — отмечал он.
Горел объект топливно-энергетической инфраструктуры и в окрестностях Одессы. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что также пожар возник в двухэтажном здании.
«Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К гашению привлекался пожарный поезд Укрзализныци», — отметил он и добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Местные паблики пишут, что, вероятно, рашисты снова ударили по объекту, принадлежащему азербайджанской компании SOCAR, а также по «Новой почте».
Позже удар подтвердили азербайджаские масс-медиа.
Напомним, что в начале августа россияне наносили удары по нефтебазе азербайджанской компании на Одесщине, а также атаковали объект критической инфраструктуры — газораспределительную станцию «Орловка», через которую этим летом была осуществлена первая поставка азербайджанского газа в Украину.
Фото ГСЧС108
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа