«Показательный и циничный удар»: Зеленский отреагировал на ночную атаку россиян накануне его встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел россиянами Украины. Он назвал российский удар «показательным и циничным».

«Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны. Будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре будут участвовать лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и подлинной безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, Одессе, жилым домам, нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство русскими людей, убийство детей», — написал он.

По словам президента, по состоянию на данный момент погибли семь человек.

«Из-за удара дронами по Харькову по состоянию на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка — полтора года, и десятки пострадавших, среди которых и дети. В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых людях. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — написал Зеленский.

По его словам, российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизнь.

«путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать „стоп“ должна именно Москва», — отметил президент.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 18 августа враг атаковал Харьков баллистикой и дронами.

