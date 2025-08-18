СБУ разгромила пророссийские сети, которые кремль создавал десятки лет: эксперт о «штате» медведчука

Служба безопасности Украины продолжает громить пророссийские сети, на создание которых кремль потратил миллиарды долларов. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко. Эксперт обращает внимание на недавние показания задержанного медведчуковца Кирилла Молчанова, сдавшего целую сеть своих соратников.

«Молчанов был топ-пропагандистом россиян. Он напрямую общался с руководством фсб, организовывал акции в ЕС на деньги кремля. Но все это предателю никак не помогло. Медведчуковец, по всей видимости, сливает „всех своих“. Уверен, что в его показаниях всплывает очень много интересного», — пишет политолог.

Экс-нардеп подчеркивает, что СБУ не дает расшатать информационное поле в стране.

«путин вкладывает огромные силы и средства в такие действия. В последнем интервью Василий Малюк даже назвал цифру, выделенную кремлем, — 4 миллиарда долларов! Все эти деньги пошли на информационные атаки против нашего государства. Однако глобально ничего не изменили. СБУ ситуацию переломила и лишила россию ключевых рычагов влияния», — акцентирует эксперт.

Он напомнил, что от свидетельств Молчанова у многих российских агитаторов произошла истерика.

«Ведь если достали за пределами страны такого топового медведчуковца, то рано или поздно доберутся и до них. Кто-то из агентов кремля сегодня сидит в Вене, кто-то — в Испании, кто-то — в москве. Но Молчанов показал, что путь оттуда в камеру СБУ гораздо ближе, чем некоторые привыкли считать».

Напомним, СБУ разоблачила 12 приспешников медведчука, которые по заданию рф проводят информационные атаки по Украине — показания на них дал задержанный Молчанов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Служба безопасности задержала в Одесской области агента фсб, корректировавшего ракетно-дроновые удары рф по одному из портовых городов региона.

