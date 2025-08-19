Рассчитывать пенсию хотят по-новому: украинским пенсионерам готовят более сбалансированную формулу расчета пенсии

В то время как Кабмин планирует увеличить минимальную пенсию для украинцев, в Минсоцполитики готовят новую формулу расчета пенсий. Речь идет о том, чтобы устаревший коэффициент перерасчета зарплаты не уменьшал размер пенсионной выплаты в сравнении с другими пенсионерами.

Об этом сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев, по словам которого существующая система начисления и расчета пенсий выглядит несправедливой по отношению к тем, кто вышел на отдых раньше. В частности, проблема в существующей формуле начисления.

Так, по словам нардепа, сейчас пенсионная выплата начисляется исходя из средней зарплаты за 3 года и специального коэффициента по стажу и заработку, в результате чем раньше человек вышел на отдых, тем меньше у него пенсионная выплата. Подобная формула уже устарела, и, по словам политика, разработкой новой занимаются в Минсоцполитики.

«Это очень большой наш недостаток что мы до сих пор не приняли второй уровень пенсионной системы — накопительный, но солидарную систему также необходимо реформировать, и мы за это боремся», — утверждает нардеп.

Иными словами, после разработки и внедрения Минсоцполитики новой формулы расчета будущей пенсии, тем, кто вышел на отдых ранее — в 2000-м, 2010-м годах и их пенсии заметно ниже, будет проведен перерасчет выплат, утверждает Даниил Гетманцев.

Ранее министр соцполитики Денис Улютин заявил, что разрабатывается проект пенсионной реформы.

