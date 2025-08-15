В Кабмине готовят новые пенсии: кому доплатят и сколько

В Бюджетной резолюции на несколько последующих лет предусмотрено, что в 2026 году минимальная пенсия в Украине увеличится до 2564 гривен с 2361 гривны. От этого показателя зависят и другие виды выплат.

В частности, максимальная пенсия, которая может увеличиться более чем на две тысячи гривен — что в десять раз больше, чем увеличение минимальных выплат — на 203 гривны.

Также в планах правительства увеличение надбавки за сверхурочный стаж (с 23,61 грн. до 25,64 грн. за каждый дополнительный год) и поэтапное повышение минимальной зарплаты (до 8 688 грн. с 1 января 2026 года).

Следует отметить, что размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, с которой уплачивались налоги. Во время войны у многих людей снизились доходы. С учетом этого, выходящие на пенсию могут писать заявление о неучете низких зарплат во время войны при исчислении пенсионных выплат.

Фото

