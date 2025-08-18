- 18.08 22:01 Арбузный салат для фигуры: быстрый рецепт полезного блюда
- 18.08 21:32 «Чувак медленно умирает»: фанаты Джастина Бибера обеспокоены
- 18.08 21:17 «Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
- 18.08 21:01 Микроволновка как новая почти без чистки: эффективный лайфхак
- 18.08 20:34 Под обстрел попал накануне своего дня рождения: в бою в Донецкой области погиб воин со Львовщины
- 18.08 20:23 Украинские беспилотники парализовали нефтепровод «Дружба»: в Венгрии истерика
- 18.08 20:18 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 18.08 20:07 Даже гурманам понравятся эти кабачковые котлеты: ингредиенты точно есть у вас под рукой
- 18.08 19:56 Правоохранители Франковщины «кошмарят» предпринимателей, несмотря на мораторий СНБО, — Тука
- 18.08 19:40 На этой неделе в ВР хотят легализовать крипту: эксперты указали на слабый момент закона
- 18.08 19:24 Можно будет снова жить: Тарас Тополя о поврежденной от ракетного удара квартире
- 18.08 19:04 Тельцам — «Колесница» и решительность, Весам — «Башня» и перемены: Таро-прогноз на 19 августа
«Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме
В США начались переговоры о дальнейшей судьбе Украины с участием мировых лидеров. В Белом доме президента Украины Владимира Зеленского встретил президент США Дональд Трамп. Переговоры начались с обмена любезностями: Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку, а Трамп похвалил костюм украинского лидера.
Перед началом закрытой части переговоров президенты ответили на вопросы журналистов. Дональд Трамп сделал несколько ключевых заявлений, в частности, о будущем войны и поддержке Украины.
«Война закончится, когда закончится. Я не могу вам этого сказать, когда именно. Сегодня будет либо соглашение, либо не соглашение. Если нет — то поддержка Украине прекращается», — заявил Трамп. А затем уточнил относительно поддержки: «Я никогда не скажу этого. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я не сказал бы, что это конец пути. Нет, я думаю, что у нас есть хорошие шансы это сделать (завершить войну. — Авт.)».
Президент США также сообщил, что в случае успешных переговоров планируется трехсторонняя встреча между ним, Владимиром Зеленским и президентом россии. Зеленский подтвердил готовность к такой встрече.
«Я готов к трехсторонней встрече «, — сказал президент Украины.
Трамп подчеркнул, что стремится добиться долговременного мира.
«Мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он сохранится надолго. Мы не говорим о двухлетнем мире, а затем снова окажемся в этой неразберихе «, — сказал Трамп.
В то же время, он уточнил, что прекращение огня не является обязательным условием для заключения соглашения, а Украина, по его словам, не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности.
На вопрос о возможном развертывании американских войск в Украине Трамп ответил:
«Мы сообщим вам, возможно, позже сегодня… Мы будем вовлечены в это «.
Президент Зеленский, отвечая на вопрос о выборах в Украине, отметил:
«Мы предполагаем проведение выборов. Но их нельзя провести, пока идет война».
После этого президенты Украины и США поблагодарили журналистов и продолжили переговоры в закрытом режиме.
Напомним, накануне саммита в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что мир между Украиной и РФ возможен, но каждая сторона должна что-то потерять.475
Читайте нас в Facebook
Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа