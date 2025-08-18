«Или соглашение, или поддержка прекращается»: что сказал Трамп Зеленскому перед переговорами тет-а-тет в Белом доме

В США начались переговоры о дальнейшей судьбе Украины с участием мировых лидеров. В Белом доме президента Украины Владимира Зеленского встретил президент США Дональд Трамп. Переговоры начались с обмена любезностями: Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку, а Трамп похвалил костюм украинского лидера.

ВІДЕО ДНЯ

Перед началом закрытой части переговоров президенты ответили на вопросы журналистов. Дональд Трамп сделал несколько ключевых заявлений, в частности, о будущем войны и поддержке Украины.

«Война закончится, когда закончится. Я не могу вам этого сказать, когда именно. Сегодня будет либо соглашение, либо не соглашение. Если нет — то поддержка Украине прекращается», — заявил Трамп. А затем уточнил относительно поддержки: «Я никогда не скажу этого. Это никогда не конец пути. Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я не сказал бы, что это конец пути. Нет, я думаю, что у нас есть хорошие шансы это сделать (завершить войну. — Авт.)».

Президент США также сообщил, что в случае успешных переговоров планируется трехсторонняя встреча между ним, Владимиром Зеленским и президентом россии. Зеленский подтвердил готовность к такой встрече.

РЕКЛАМА

«Я готов к трехсторонней встрече «, — сказал президент Украины.

Трамп подчеркнул, что стремится добиться долговременного мира.

«Мы сделаем так, чтобы если будет мир, то он сохранится надолго. Мы не говорим о двухлетнем мире, а затем снова окажемся в этой неразберихе «, — сказал Трамп.

РЕКЛАМА

В то же время, он уточнил, что прекращение огня не является обязательным условием для заключения соглашения, а Украина, по его словам, не станет членом НАТО, но получит гарантии безопасности.

На вопрос о возможном развертывании американских войск в Украине Трамп ответил:

«Мы сообщим вам, возможно, позже сегодня… Мы будем вовлечены в это «.

Президент Зеленский, отвечая на вопрос о выборах в Украине, отметил:

«Мы предполагаем проведение выборов. Но их нельзя провести, пока идет война».

После этого президенты Украины и США поблагодарили журналистов и продолжили переговоры в закрытом режиме.

РЕКЛАМА

Напомним, накануне саммита в Вашингтоне госсекретарь Марко Рубио заявил, что мир между Украиной и РФ возможен, но каждая сторона должна что-то потерять.

475

Читайте нас в Facebook