Мир возможен, но каждая сторона должна что-то потерять: что сказал Марко Рубио накануне встречи президентов Украины и США

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что временное соглашение о прекращении огня между Украиной и россией «не исключено из обсуждения», хотя лидеры США, Украины и россии соглашаются, что наилучшим результатом является мирное соглашение, которое навсегда положит конец войне.

«Все согласились, что лучший способ прекратить этот конфликт — это полноценное мирное соглашение, — сказал Рубио. — В этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, кто будет против того, чтобы завтра мы пришли к вам и сказали: „У нас есть полноценное мирное соглашение, и оно завершено“. Я думаю, что это лучший способ завершить войну». Теперь, нужно ли прекратить огонь на пути к нему, ну, мы за это выступали. К сожалению, россияне пока не согласились на это".

Также он больше рассказал о решении администрации Трампа не вводить новые санкции против россии, несмотря на нежелание путина двигаться к мирному соглашению, сказав: «Мы сейчас пытаемся прекратить войну».

«Если мы не сможем достичь соглашения здесь в любой момент, то будут последствия, не только последствия продолжения войны, но и последствия всех этих продолжающихся санкций, и потенциально новые санкции вдобавок к ним. Но сейчас мы пытаемся положить конец войне, — сказал Рубио. — Я не думаю, что новые санкции против россии заставят их согласиться на прекращение огня. Они уже находятся под очень строгими санкциями».

Государственный секретарь также заявил, что решение о введении новых санкций несовместимо с борьбой за долгосрочное мирное соглашение.

«Эти варианты остаются за президентом, — сказал Марко Рубио. — Как только он сделает эти шаги, все переговоры прекратятся. Как только мы сделаем эти шаги, в мире не останется никого, кто бы поговорил с россиянами и попытался заставить их сесть за стол переговоров, чтобы достичь мирного соглашения. Поэтому этот момент может наступить. Надеюсь, что нет, потому что надеюсь, что мы получим мирное соглашение».

Хотя Рубио отказался предоставить информацию о переговорах между Украиной, россией, США и европейскими союзниками, два вопроса, которые публично возникли в последние недели, похоже, касаются территориальных обменов и гарантий безопасности для Украины.

«Нужно обсудить, как будут выглядеть территории и как будут выглядеть линии границы после окончания этого конфликта. Нужно обсудить законное желание Украины в отношении безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы убедиться, что в нее снова не будет вторжения, — сказал Рубио в воскресенье. — Нужно обсудить, как будет восстанавливаться Украина, на которую нападали так часто в течение последних трех с половиной лет. Это все ключевые элементы любого соглашения. Мы это понимаем. И… если будет соглашение, каждая сторона должна будет от чего-то отказаться. В конце концов, если украинцы не желают этого отдать, — никто не давит на Украину, чтобы она это отдала — и поэтому я не думаю, что это именно так — мирного соглашения не будет. Оно не будет выглядеть так».

Рубио также не комментировал, какой может быть роль Соединенных Штатов в потенциальных гарантиях безопасности, хотя Дональд Трамп утверждал, что потенциальное мирное соглашение не будет включать путь для Украины к вступлению в НАТО.

Как сообщали «ФАКТЫ», после встречи на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине и что он должен согласиться на российские предложения.

