Входим в долгий этап переговоров без какого-либо перемирия: аналитик о последствиях встречи Зеленского, Трампа и европейских лидеров в Вашингтоне

Встречи мировых лидеров в Вашингтоне и на Аляске очертили новую фазу дипломатической игры. В этой игре реальный мир для Украины остается отдаленной перспективой. Об этом в Facebook пишет политический аналитик Вадим Денисенко. Он считает, что встречи в Вашингтоне создают контуры, но не содержание соглашения о завершении войны, а путин до сих пор играет на ее затягивание.

«Встреча президентов США и Украины прошла под аккомпанемент сверхмощной критики американскими СМИ встречи на Аляске. Собственно, этот фон стал едва ли не главной причиной того, что Трамп решил немного притормозить с блиц-кригом

1. Похоже, самый худший сценарий, при котором, в случае нашего отказа отдавать Донбасс, нам могли бы прекратить продажу оружия, отброшен (как минимум, отложен на более долгий период). Вообще, главное достижение этой встречи — это очерчивание определенных контуров будущего соглашения о безопасности.

2. Россиянам точно не удалось добиться главного: они не смогли сорвать переговоры руками украинцев. И здесь, между прочим, главная заслуга американской прессы, которая выступила единым фронтом (от демократических до протрамповских СМИ) против всего того, что произошло на Аляске. Нам не стоит преувеличивать роль украинского вопроса во внутренней политике США, но это явно было холодным душем для Трампа.

3. Встреча Зеленский-путин до сих пор находится под вопросом, несмотря на заявление Трампа. От россии мы имеем пока только заявление ушакова, что уровень встреч Украина-россия может быть поднят. Для путина встреча с Зеленским будет означать то, что один из главных «козырей», который он вытаскивал, как факир, из рукава в нужный момент, а именно тезис о нелегитимности Зеленского, будет обнулен.

4. Стратегия путина будет, похоже, та же, что и раньше — льстить Трампу и тянуть время. На Аляске он выиграл самое главное: возможность вести переговоры без прекращения огня. Однако играть в эту игру бесконечно невозможно, но и играть в нее еще определенный период времени он сможет без каких-либо проблем. Это главное негативное последствие Аляски, которое было «подтверждено» встречей в Вашингтоне.

5. На этом фоне, наверное, стоит обратить внимание на то, что начальная стратегия Трампа по проведению блицкрига становится все менее актуальной. Выглядит так, что он на некоторое время может согласиться на замедление темпов. Мы часто ошибочно думаем, что он мыслит категорией Нобелевской премии. Премия — это вишенка на торте для удовлетворения собственного эго. Выборы намного важнее нобелевки (а выборы начнутся в октябре-2025 и закончатся аж в ноябре 2026 года).

6. Пока не до конца понятно заявление Рубио о том, что гарантами безопасности могут быть страны с других континентов. Оно может быть интересным исключительно в том случае, если его трактовать в том плане, что к гарантиям безопасности привлекается Китай (напомню, что россияне об этом заявили после Аляски). Если это так, то вопрос нашей войны может стать частью переговоров США-Китай, а американцы, де-факто соглашаются на то, что россия может стать таким себе «посредником» в определенных аспектах отношений Вашингтона и Пекина (прежде всего это касается северного морского пути и освоения Арктики).

7. Возвращаясь к возможной встрече Зеленский-путин, стоит отметить, что она имеет очень малые шансы на результат, потому что именно на ней будут обсуждаться территории. Без внешнего давления этот вопрос невозможно решить в двустороннем порядке. Эта встреча важна, потому что Украина, похоже, может очертить идею разграничения по линии фронта, а вопрос мира в глазах всего мира будет зависеть от путина лично. В то же время, пока все выглядит так, что даже если эта встреча состоится, она вообще не будет предусматривать мир, как минимум, в краткосрочной перспективе.

8. Я остаюсь при мнении, что наиболее вероятный сценарий — это мирные соглашения, которые появятся в контексте переговоров Вашингтон — Пекин, а они могут появиться не раньше конца этого года (более реалистичный сценарий — зима-весна 2026)".

