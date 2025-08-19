- 10:01 Картофельный пирог от Эктора: быстрый и простой рецепт для тех, у кого нет времени на готовку
НАТО без НАТО: что сказал Рютте об обещанной Украине защите от дальнейшей агрессии россии
После встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и другими европейскими партнерами генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил детали обсуждения гарантий защиты для Киева. Они подобны тем, которые страны-члены НАТО дают друг другу согласно 5 статье устава Альянса. По словам Марка Рютте, США заявили о своей готовности участвовать в концепции гарантий безопасности для Украины, подобной 5 статье НАТО. Об этом генсек Альянса Марк Рютте сказал в интервью американскому телеканалу Fox News после саммита в Вашингтоне.
«То, что мы здесь обсуждали, — это гарантии безопасности для Украины согласно 5 статье НАТО, — цитирует Fox News Рютте. — Что именно они будут охватывать, будем обсуждать более детально дальше».
Генсек НАТО подчеркнул, что на встрече в Белом доме не обсуждалось членство Украины в НАТО. Не было пока никакого разговора и о развертывании в Украине иностранных войск.
Он добавил, что в течение последних месяцев группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, работают над концепцией гарантий безопасности для Украины. Инициативой руководят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.
В конце интервью Рютте назвал встречу в Белом доме «успешной».
Ранее сообщали о том, что западные СМИ назвали саммит в Вашингтоне с участием США, Украины и лидеров ЕС тихой победой Владимира Зеленского.148
