Последний раз, когда Владимир Зеленский был в Овальном кабинете, пожалуй, был одним из худших дней в его жизни. Позорные выпады, обвинения, оскорбления из-за его одежды — все это оставило его глубоко униженным. На этот раз, однако, у него было время подготовиться. И хотя общая картина для Украины остается мрачной, Владимир Зеленский и его союзники провели впечатляющую работу и, похоже, вернули себе позиции у Дональда Трампа, которые когда-то казались навсегда утраченными, пишет Тelegraph.

Сначала был вопрос одежды. В прошлый раз костюм украинского президента разозлил американцев. Однако на этот раз ему удалось сохранить свою честность и сделать жест уважения, надев черную куртку, как он сделал на похоронах Папы Франциска в апреле.

Трамп был в восторге. Более того, когда тот же репортер, который так жестоко напал на него, извинился и похвалил его новую одежду, Зеленский хорошо с этим справился.

«Вы в том же костюме, — заметил президент с обезоруживающей улыбкой. — Я переоделся. Вы — нет». Присутствующие оценили шутку.

Это был modus operandi, который использовали Зеленский и европейцы: выразить Трампу уважение и лесть, которые ему нужны, одновременно усиливая свою позицию, которая оказывает давление на их врагов.

Еще одна «домашняя заготовка» — письмо от жены Зеленского — Елены — к первой леди. Это был намек на то, что Мелания написала путину, призывая защитить украинских детей.

«Это не для вас, а для вашей жены», — сказал украинский лидер, передавая письмо Трампу, который тепло принял.

Самое важное то, что Зеленский, кажется, убедил президента, что он искренне заинтересован в мире, а не является препятствием, в чем Трамп несправедливо обвинял его в прошлый раз.

Это проложило путь к, пожалуй, самому значительному прорыву на сегодня: отказу Трампа исключить возможность размещения американских войск на местах как части гарантии безопасности.

«Они — Европа является первой линией обороны, потому что они там… но мы также собираемся помочь им. Мы будем вовлечены», — сказал президент США.

Это заявление было бы немыслимым с самого начала второго срока Трампа. Однако оно произошло. Большое достижение европейской дипломатии.

Это было еще не все. В позднем ночном сообщении на Truth Social Трамп подтвердил, что начал готовиться к встрече между Зеленским и путиным.

Если Аляска была позорным проявлением дружелюбия к пропитанному кровью тирану кремля, то понедельник можно было бы назвать тихой дипломатической победой Украины, отмечает издание.

Впервые за последние недели путин может оказаться под давлением. Если он ответит на эти вторжения в свое господство торпедированием соглашения или любых будущих переговоров, он может сделать себя виновным.

Это может вызвать определенные ответные меры со стороны Белого дома, который отчаянно стремится прекратить войну. Будут ли применены санкции? Возможно. В любом случае, симпатии Трампа могут быть возвращены с темной стороны силы, что даст Украине возможность еще больше усилить свое преимущество.

Ранее сообщалось, что после переговоров в Овальном кабинете Зеленский намекнул на важные договоренности.

