Европа развернет свои силы в Украине: когда это произойдет

Президент Макрон и премьер-министр Стармер провели совместную виртуальную встречу группы лидеров «Коалиции желающих» с участием президента Владимира Зеленского. Лидеры собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента Трампа с путиным на Аляске, сообщает пресс-служба британского правительства:

Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Зеленского к справедливому и крепкому миру. Они высоко оценили обязательство президента Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в чем «Коалиция желающих» будет играть жизненно важную роль через Многонациональные силы Украины, кроме других мероприятий".

Известно, что участники встречи заявили о готовности развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить Вооруженные силы Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп намерен встретиться с президентом Зеленским наедине, а тем временем европейские лидеры будут ждать за дверью.

