41.05 / 41.57 48.00 / 48.61
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Европа развернет свои силы в Украине: когда это произойдет

14:32 18 августа 2025
Военный армии НАТО

Президент Макрон и премьер-министр Стармер провели совместную виртуальную встречу группы лидеров «Коалиции желающих» с участием президента Владимира Зеленского. Лидеры собрались, чтобы обсудить поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи президента Трампа с путиным на Аляске, сообщает пресс-служба британского правительства:

Лидеры подтвердили свою неизменную поддержку Украины и высоко оценили стремление президента Зеленского к справедливому и крепкому миру. Они высоко оценили обязательство президента Трампа предоставить гарантии безопасности Украине, в чем «Коалиция желающих» будет играть жизненно важную роль через Многонациональные силы Украины, кроме других мероприятий".

Известно, что участники встречи заявили о готовности развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить Вооруженные силы Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трамп намерен встретиться с президентом Зеленским наедине, а тем временем европейские лидеры будут ждать за дверью.

РЕКЛАМА

186

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Финансовый гороскоп на неделю. Фото Pixabay

Львы могут рассчитывать на выгодные предложения, а Водолеи — на удачные сделки: финансовый гороскоп на неделю 18 — 24 августа

Аграрий из Киевщины

Аграрий с Киевщины посоветовал, чем подкормить клубнику в августе и сентябре

Экодом переселенцев из Харькова Ланы Тесленко и ее мужа Александра

«Это не о бедности, а о возможностях»: дом в форме яйца построили из шин, соломы и глины переселенцы из Харькова в Хмельницкой области

Следующий материал
Новости партнеров