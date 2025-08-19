Родителей даже не упомянул: стали известны детали «второй свадьбы» Бруклина Бекхэма и Никогда Пельтц

В начале августа в имении миллиардера Нельсона Пельтца состоялась «вторая свадьба» его дочери Никогда Пельтц и Бруклина Бекхэма, на которой «молодожены» повторили свои любовные клятвы.

ВІДЕО ДНЯ

Во время церемонии Бруклин поблагодарил родителей жены, но даже не вспомнил своих папу и маму, пишут СМИ.

Также старший сын Бекхэмов не позвал на праздник никого из своих родственников, с которыми сейчас находится в конфликте.

РЕКЛАМА

По данным издания, Бруклин в своей речи поблагодарил родителей Николая, отметив, что они «всегда на его стороне». «Он говорил от сердца. В своей речи он вспомнил Николая, которую очень любит, и семью Пельтц, которая всегда была рядом. Он хотел отметить всех и показать, насколько они для него важны и», — рассказал источник. Однако уточняется, что ни слова не было сказано о родителях Бруклина, которых он даже не позвал на торжество.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц сыграли вторую свадьбу на прошлой неделе. В отличие от первой свадьбы, пара устроила скромный праздник только для близких друзей и родственников невесты, а церемонию провел отец Николая. Родителей Бруклина и его братьев с сестрой, с которыми супруги уже долгое время не общаются, не позвали на торжество. Семья Бекхэм сейчас отдыхает в Сен-Тропе.

РЕКЛАМА

Напомним, что отношения Николая Пельтца и семьи ее мужа уже давно напряжены. Конфликт начался еще со времен первой свадьбы, когда Никола выбрала платье Valentino вместо бренда Victoria Beckham. Кроме того, Никогда не нравилось, что Виктория слишком активно участвует в процессе подготовки к свадьбе. На торжестве тоже не обошлось без скандала: вместо Николая Бруклин танцевал первый танец со своей матерью.

Позже они помирились, вместе появлялись на публике и отмечали праздники, но это долго не продолжалось. В марте Бруклин и Никола не пришли на показ Виктории, не поздравили ее с Днем матери и не явились на ее дни рождения. Они проигнорировали юбилей Дэвида Бекхэма и перестали вспоминать родственников в соцсетях. По данным TMZ, Никола считает родителей мужчины «токсичными», а сам Бруклин якобы не хочет общаться с ними. С семьей жены Бруклин поддерживает теплые отношения и даже вместе с ними отдыхает.

Ранее стало известно, почему даже подруга Николая Пельтца, известная певица Селена Гомес прекратила общение с ними.



Фото: nicolaannepeltzbeckham, brooklynpeltzbeckham/Instagram

РЕКЛАМА

89

Читайте нас в Facebook