Нравится изображать из себя диву: стало известно, почему Селена Гомес перестала общаться с Николой Пельтц

Похоже, после второй свадьбы с Бруклином Бекхэмом Никола Пельтц решила разорвать отношения со всеми знакомыми, с кем поддерживала отношения в последние годы, включая родителей мужа Викторию на Дэвида.

В частности, в немилость попала и начавшая делать замечания Николи Селена Гомес относительно ее попытки привлечь к себе слишком много внимания, пишут СМИ.

Ранее Селена близко дружила с Николой Пельтц и Бруклином Бекхэмом, они постоянно проводили время, публиковали общие фотографии в соцсетях, даже шили «парные» платья и однажды набили одинаковые папу. Сами себя они в шутку называли «трио», учитывая мужа Никогда, однако с тех пор многое изменилось.

Селену уже давно не замечали в обществе бывших друзей, и, похоже, певица сама решила перестать контактировать с ними из-за поведения Пельтц, которому якобы нравилось изображать «деву».

«Было много напряженных моментов. Например, когда они ходили на ужин или ланч, Никола все время стремилась сесть так, чтобы фотографы могли снять ее под лучшим углом. Она не была так мила с Селеной, когда не получала достаточно внимания от людей», — поделился инсайдер.

Он также отметил, что не только Селена, но и другие звездные друзья Бруклина и Никогда перестали с ними общаться, включая Рокко Ричи (сына Мадонны и Гая Ричи) и детей шеф-повара Гордона Рамзи, Джека и Холли: «Просто посмотрите на их круг друзей; повлиять на свою жену».

Отметим, что Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм недавно сыграли вторую свадьбу, на которую не пригласили Дэвида и Викторию Бекхэм. Отношения Николая со свекром и свекровью, которые уже давали трещину, снова испортились несколько месяцев назад. Неизвестно, что повлекло за собой конфликт — издание TMZ лишь сообщило, что Никола считает Викторию и Дэвида «токсичными».

Как бы то ни было, Бруклин во всем поддерживает жену и не общается ни с родителями, ни с братьями, позволившими себе публично задеть Николая в соцсетях.

Напомним, что помочь Бекхэмам достичь мира пытался и известный певец Элтон Джон. Но, похоже, он тоже отыскал общий язык между Бруклином и его родителями.

Фото: nicolaannepeltzbeckham, selenagomez/Instagram

