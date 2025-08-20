- 20.08 22:01 Как есть это популярное блюдо грузинской кухни: все гораздо проще, чем вы думаете
- 20.08 21:32 Особые моменты: Хейли Бибер умилила поклонников редкими фото
- 20.08 21:03 Как сделать домашнее лавандовое мыло: обязательно воспользуйтесь этим рецептом
- 20.08 20:35 Проявлял решительность и храбрость: в бою за Украину погиб каменщик с Полтавщины
- 20.08 20:07 Хорциани: вкусное грузинское блюдо, которое покорит украинских гурманов
- 20.08 19:41 В руках оккупантов становится все больше опасного оружия: о чем речь
- 20.08 19:26 Favbet Foundation стал партнером детского ФК «Олимп» из Ирпеня
- 20.08 19:26 «Тут есть момент, который кое-кто упускает»: Игаль Левин о переговорном условии путина
- 20.08 19:11 Близнецам — «Дьявол» и соблазны, Скорпионам — «Солнце» и успех: Таро-прогноз на 21 августа
- 20.08 19:10 Скандал в Верховной Раде: Регламентный комитет поддержал постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний ВР
- 20.08 19:02 Где и когда смотреть онлайн «Шахтер» — «Серветт»: расписание трансляций и прогноз на матч еврокубков
- 20.08 18:51 Салат из арбуза, огурцов и брынзы: освежающий рецепт Ольги Рябенко
Угрожает «непредсказуемыми последствиями»: для путина мирные переговоры являются инструментом войны против Запада
Нет никакой «гарантии» от путина, которая давала бы уверенность, что он снова не вторгнется в Украину. Украина дважды подверглась вторжению российских войск, в 2014-м и 2022 годах, а с 2005-го по 2013 год она была объектом российской политической войны, коррумпировавшей бизнес-, политическую и элиту безопасности страны. россия уже пытается сорвать прогресс, достигнутый в понедельник на переговорах в Белом доме. Министерство иностранных дел россии заявило, что отвергнет «любые сценарии» с участием войск НАТО в Украине, угрожая, теперь предсказуемым способом, «неконтролируемой эскалацией» с «непредсказуемыми последствиями».
Министерство иностранных дел рф также, похоже, решило вбить клин между США и Великобританией, утверждая, что Великобритания срывает переговоры. Уровень психологических игр и выходящей из москвы психологической войны был чрезвычайным. Есть такое понятие — рефлексивный контроль, теория психологической манипуляции, согласно которой ваша цель выполняет ваши приказы, все время считая, что контролирует свои действия. Россияне явно считают, что это имеет эффект, пишет The Telegraph.
Заманив Трампа идеей договора, кремль пытается диктовать условия и изолировать Украину от ее союзников, а США — от Европы. Переговорная тактика россии состоит в том, чтобы разделять и властвовать. Этот процесс начался на саммите на Аляске, когда путин обошел Дональда Трампа.
Ясно, чего хочет путин. Это стратегически ценная украинская земля, а вместе с ней — по меньшей мере три города, для завоевания которых российским войскам понадобятся годы, если они вообще завоюют, и которые можно было использовать как потенциально стратегический плацдарм в случае очередного раунда войны.
путин изучил западное лидерство и считает его краткосрочным, слабым и не желающим защищать то, во что оно верит. Западное сдерживание больше не сдерживает. путин считает, что имеет стратегическое терпение и может со временем истощить Украину и Запад. Сколько западных лидеров, ведущих переговоры в Вашингтоне, будут на своих местах через пять лет?
Если любое мирное соглашение будет заключено, россия, несомненно, сделает то, что он сейчас пытается сделать в Грузии и Молдове,
Несмотря на добродушие и притворный позитив в Белом доме, все еще трудно увидеть путь к продолжительному миру. Какое-либо окончательное соглашение, заявил Трамп, будет зависеть от переговоров между путиным и Зеленским, которые, по его словам, он сейчас собирается организовать. путин пока только демонстрировал готовность согласиться на договор, который делает Украину уязвимой для хищнического взгляда рф и ее убийственной армии. Он отказывается видеть Зеленского равным себе, а Украину — нацией.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Запад планирует оградить Украину от нового вторжения россии.192
Читайте нас в Facebook
Водолеям — неожиданные знакомства, Львам — безумный успех, а Скорпионам — новые возможности: гороскоп на 20 августа