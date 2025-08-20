Угрожает «непредсказуемыми последствиями»: для путина мирные переговоры являются инструментом войны против Запада

Нет никакой «гарантии» от путина, которая давала бы уверенность, что он снова не вторгнется в Украину. Украина дважды подверглась вторжению российских войск, в 2014-м и 2022 годах, а с 2005-го по 2013 год она была объектом российской политической войны, коррумпировавшей бизнес-, политическую и элиту безопасности страны. россия уже пытается сорвать прогресс, достигнутый в понедельник на переговорах в Белом доме. Министерство иностранных дел россии заявило, что отвергнет «любые сценарии» с участием войск НАТО в Украине, угрожая, теперь предсказуемым способом, «неконтролируемой эскалацией» с «непредсказуемыми последствиями».

ВІДЕО ДНЯ

Министерство иностранных дел рф также, похоже, решило вбить клин между США и Великобританией, утверждая, что Великобритания срывает переговоры. Уровень психологических игр и выходящей из москвы психологической войны был чрезвычайным. Есть такое понятие — рефлексивный контроль, теория психологической манипуляции, согласно которой ваша цель выполняет ваши приказы, все время считая, что контролирует свои действия. Россияне явно считают, что это имеет эффект, пишет The Telegraph.

Заманив Трампа идеей договора, кремль пытается диктовать условия и изолировать Украину от ее союзников, а США — от Европы. Переговорная тактика россии состоит в том, чтобы разделять и властвовать. Этот процесс начался на саммите на Аляске, когда путин обошел Дональда Трампа.

Ясно, чего хочет путин. Это стратегически ценная украинская земля, а вместе с ней — по меньшей мере три города, для завоевания которых российским войскам понадобятся годы, если они вообще завоюют, и которые можно было использовать как потенциально стратегический плацдарм в случае очередного раунда войны.

РЕКЛАМА

путин изучил западное лидерство и считает его краткосрочным, слабым и не желающим защищать то, во что оно верит. Западное сдерживание больше не сдерживает. путин считает, что имеет стратегическое терпение и может со временем истощить Украину и Запад. Сколько западных лидеров, ведущих переговоры в Вашингтоне, будут на своих местах через пять лет?

Если любое мирное соглашение будет заключено, россия, несомненно, сделает то, что он сейчас пытается сделать в Грузии и Молдове,

Несмотря на добродушие и притворный позитив в Белом доме, все еще трудно увидеть путь к продолжительному миру. Какое-либо окончательное соглашение, заявил Трамп, будет зависеть от переговоров между путиным и Зеленским, которые, по его словам, он сейчас собирается организовать. путин пока только демонстрировал готовность согласиться на договор, который делает Украину уязвимой для хищнического взгляда рф и ее убийственной армии. Он отказывается видеть Зеленского равным себе, а Украину — нацией.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как Запад планирует оградить Украину от нового вторжения россии.

192

Читайте нас в Facebook