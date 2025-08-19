41.12 / 41.58 47.95 / 48.55
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Андрей Данилко раскрыл шокирующую тайну своей одинокой жизни

13:02 19 августа 2025
Андрей Данилко рассказал, почему его личная жизнь не удалась

Популярный артист Андрей Данилко, попавший в языковой скандал, связал свое одиночество с «родовым проклятием», пишет Trutyzna.

Так, 51-летний шоумен, более известный в образе Верки Сердючки, откровенно признался, что личная жизнь у него не сложилась.

Андрей поделился семейной легендой о своей прабабушке, которая была против брака дочери с бедняком. Когда же дочь не послушалась, мать прокляла их союз. По словам артиста, поэтому в семье несколько поколений имели неудачную личную жизнь.

Сам шоумен относится к этой истории с юмором, отказываясь брать на себя ответственность за прошлое.

РЕКЛАМА

«Почему я должен отвечать за то, чего не делал?» — говорит он.

Несмотря на отсутствие семьи, артист остается оптимистом, считая своей настоящей миссией творчество и сцену.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», ранее Данилко поделился историческими кадрами своей героини Верки Сердючки. На странице в социальной сети Андрей изложил кадры из закрытой премьеры фильма «Шпионка», в котором появился в легендарном образе. Подписчики поблагодарили Андрея за его работу и добавили, что гордятся таким артистом.

971

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на вторую половину августа 2025 года

Водолеям — новая любовь, Ракам — испытания, Львам — триумф: гороскоп для всех знаков на конец лета

семена базилика

Эти крошечные семена регулируют уровень сахара: просто добавьте их в меню

Ванна всегда будет чистой

Как за 30 минут вернуть ванне белый цвет: советы от блоггера

Гороскоп на 19 августа для каждого знака зодиака

Овнам полезен активный отдых, а инициатива Тельцов может оказаться наказуемой: гороскоп на конфликтный день 19 августа

Следующий материал
Новости партнеров