Андрей Данилко раскрыл шокирующую тайну своей одинокой жизни
Популярный артист Андрей Данилко, попавший в языковой скандал, связал свое одиночество с «родовым проклятием», пишет Trutyzna.
Так, 51-летний шоумен, более известный в образе Верки Сердючки, откровенно признался, что личная жизнь у него не сложилась.
Андрей поделился семейной легендой о своей прабабушке, которая была против брака дочери с бедняком. Когда же дочь не послушалась, мать прокляла их союз. По словам артиста, поэтому в семье несколько поколений имели неудачную личную жизнь.
Сам шоумен относится к этой истории с юмором, отказываясь брать на себя ответственность за прошлое.
«Почему я должен отвечать за то, чего не делал?» — говорит он.
Несмотря на отсутствие семьи, артист остается оптимистом, считая своей настоящей миссией творчество и сцену.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Данилко поделился историческими кадрами своей героини Верки Сердючки. На странице в социальной сети Андрей изложил кадры из закрытой премьеры фильма «Шпионка», в котором появился в легендарном образе. Подписчики поблагодарили Андрея за его работу и добавили, что гордятся таким артистом.971
