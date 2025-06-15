Русский язык на сцене Киева: Андрей Данилко оказался в центре скандала

В Киеве состоялся концерт Верки Сердючки — сценического образа Андрея Данилко. Мероприятие вызвало волну критики.

Как написала в Facebook ведущая и актриса Тала Калатай, скандал спровоцировало исполнение Андреем Данилко русскоязычных песен, в том числе популярных его хитов «Все будет хорошо» и «Дольче Габбана».

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В соцсетях пользователи выразили возмущение, отмечая, что в условиях войны такие выступления недопустимы.

Телеведущий Виктор Дяченко подал официальную жалобу Уполномоченному по защите государственного языка. Языковой омбудсмен Тарас Кремень обратился в полицию с требованием расследовать возможное нарушение законодательства.

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Как написал в Facebook Уполномоченный по защите государственного языка, в Киеве действует мораторий на использование русскоговорящего музыкального продукта.

«Мы не позволим, чтобы в украинской столице под прикрытием развлечений снова легализовали языковое присутствие государства-агрессора. Это не просто о законе — это о национальном достоинстве. И ответственность будет» , — подчеркнул Тарас Кремень.

Сам Андрей Данилко пока не комментировал ситуацию, хотя ранее заявлял, что не планирует переводить свои старые песни на украинский язык, поскольку считает, что они потеряют свою подлинность.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что популярный певец и военный Виталий Козловский перевел на украинский песню «Пинаколада», которая была записана в 2009 году. Легендарный хит на украинском, прозвучавший на концерте «Нашевидение», всколыхнул сеть.

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