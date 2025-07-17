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«Не устоял никто!»: Андрей Данилко поделился уникальными кадрами
Популярный артист Андрей Данилко, попавший в языковой скандал, поделился историческими кадрами своей героини Верки Сердючки. На странице в социальной сети Андрей выложил кадры с закрытой премьеры фильма «Шпионка», в котором появился в легендарном образе. Сейчас этому блокбастеру исполняется десять лет.
«В этом месяце ровно 10 лет, как вышел блокбастер студии „20th Century Fox“ „Шпионка“ (Spy) режиссера Пола Фига, где, кроме VERKA SERDUCHKA, снялись Мелисса Маккарти, Джейсон Стэтхем, Джуд Лоу и многие другие звезды, — написал Данилко. — На закрытой премьере в Нью-Йорке VERKA SERDUCHKA пела для съемочной группы, всех актеров, руководства „20th Century Fox“ и приглашенных гостей. Не устоял никто!»
Подписчики поблагодарили Андрея за его работу и добавили, что гордятся таким артистом.
«Андрей, Вы один из лучших артистов Украины! — написали в ответ. — Прекрасный человек и наша гордость».
«Я когда в фильме впервые вас увидел, я был в шоке! — поделились впечатлением. — (Я не знал, что вы там будете) это был разрыв, помню те эмоции и фильм. Это очень круто. Желаю удачи и новых фильмов!»
«Прекрасный фильм! - добавили в комментариях. — Пока кто-то мечтает о Голливуде, Андрей уже 10 лет, как звезда Голливуда!»
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