«Не устоял никто!»: Андрей Данилко поделился уникальными кадрами

Популярный артист Андрей Данилко, попавший в языковой скандал, поделился историческими кадрами своей героини Верки Сердючки. На странице в социальной сети Андрей выложил кадры с закрытой премьеры фильма «Шпионка», в котором появился в легендарном образе. Сейчас этому блокбастеру исполняется десять лет.

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«В этом месяце ровно 10 лет, как вышел блокбастер студии „20th Century Fox“ „Шпионка“ (Spy) режиссера Пола Фига, где, кроме VERKA SERDUCHKA, снялись Мелисса Маккарти, Джейсон Стэтхем, Джуд Лоу и многие другие звезды, — написал Данилко. — На закрытой премьере в Нью-Йорке VERKA SERDUCHKA пела для съемочной группы, всех актеров, руководства „20th Century Fox“ и приглашенных гостей. Не устоял никто!»

Данилко и Джейсон Стэтхэм

Подписчики поблагодарили Андрея за его работу и добавили, что гордятся таким артистом.

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«Андрей, Вы один из лучших артистов Украины! — написали в ответ. — Прекрасный человек и наша гордость».

«Я когда в фильме впервые вас увидел, я был в шоке! — поделились впечатлением. — (Я не знал, что вы там будете) это был разрыв, помню те эмоции и фильм. Это очень круто. Желаю удачи и новых фильмов!»

«Прекрасный фильм! - добавили в комментариях. — Пока кто-то мечтает о Голливуде, Андрей уже 10 лет, как звезда Голливуда!»

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Ранее «ФАКТЫ» писали, что популярная певица призналась в проблемах со здоровьем.

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