Как и когда обрезать кусты малины, чтобы в следующем году получить обильный урожай ягод
Об урожае малины в следующем году нужно позаботиться уже сейчас. Именно в конце августа-начале сентября кусты малины нуждаются в обрезке. Удалять следует слабые, тонкие, больные стебли. Но не только их.
На этом этапе растению также следует помочь повысить иммунитет к болезням и вредителям и продлить срок жизни самого малинника, пишет ukr.media.
Разделать кусты от болезней и вредителей можно с помощью медного купороса, «фитолавина», «фитоспорина».
Чтобы защитить малину от морозов, лучше пригнуть и укрыть оставленные побеги обыкновенной малины.
Опытные садоводы знают, что обычная малина плодоносит на побегах прошлого года. Поэтому после сбора урожая следует обеспечить им возможность гармоничного формирования.
То есть выросшие в этом году побеги (однолетние) будут плодоносить в следующем году. А дававшие ягоды в этом году можно обрезать — они уже не дадут урожая. Обрезать нужно под корень, не оставляя пней. Оставить 5−7 сильнейших молодых побегов на 1 м². Удалить слабые, тонкие и больные ветви, даже если они молодые.
Чтобы получить больше ягод в следующем году, нужно уже в этом году подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями для укрепления корней и закладки почек.
Фосфор помогает растению развивать корни, укрепляет его ткани и способствует формированию крепких плодовых почек. Калий повышает способность кустов выдерживать морозы, делает их более устойчивыми к болезням и влияет на размер и сладость ягод.
После подкормки полить и замульчировать малинник перегноем или компостом для защиты корней и питания. Такая мульча не только защищает корни от резких перепадов температур, но и подпитывает растения. Почва становится более рыхлой и плодородной, помогает дольше удерживать влагу. В такой среде хорошо развиваются полезные микроорганизмы и дождевые черви, которые улучшают почву.
Но это не касается ремонтантной малины, которая еще даст повторный урожай в сентябре-октябре. Ее побеги следует после второго плодоношения срезать под ноль.
Раньше мы рассказывали, чем лучше подкармливать малину, чтобы она выросла большой и сладкой.154
