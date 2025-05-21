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- 21.05 21:02 Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
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Малина вырастет крупной и сладкой: полейте её этим простым удобрением
Малина — это любимые садоводами ягодные кусты, которые могут плодоносить на протяжении многих лет. При условии, конечно, что их важнейшие потребности будут удовлетворены. Важен не только правильный выбор места и полив, но и удобрение. В этой области домашнее удобрение из кухонных отходов имеет большой успех, пишет сайт kobieta.
Один из эффективных и натуральных способов удобрения малины — это использование удобрения, изготовленного из картофельных очистков. Это дешевое, экологичное и эффективное решение для обеспечения растений ценными ингредиентами и обогащения почвы. Важно, что картофельная шелуха содержит калий, фосфор, магний и кальций, которые укрепляют корни, поддерживают цветение и способствуют впечатляющему плодоношению. В свою очередь, крахмал, содержащийся в картофельных остатках, способствует развитию полезных микроорганизмов в почве.
Самый простой способ их использования — закопать шелуху непосредственно в землю вокруг кустов на глубину около 10 см. Также можно приготовить домашнее удобрение.
Соберите 1 стакан свежей картофельной кожуры и залейте ее 10 стаканами горячей воды. Это примерное количество — подготовьте достаточное количество удобрений для ваших культур, соблюдая соотношение 1:10. Накройте емкость крышкой и поставьте в теплое место на 3 дня. Наконец, процедите жидкость и полейте кусты малины. Проводите обработку каждые 3−4 недели. Летом вы будете собирать крупные и сладкие плоды.
Напомним о том, что малине нужно дать в мае, чтобы ягод было очень много, и все крупные и сладкие.1309
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